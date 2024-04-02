مختص في شؤون التعليم: نظام الفصول الثلاثة زاد من نسبة غياب الطلاب

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علق المختص في شؤون التعليم عماد الشريف، على نظام الفصول الثلاثة وتأثيره على الطلاب لاسيما في شهر رمضان المبارك.



نظام الفصول الثلاثة وشهر رمضان



الإجازات وطول العام الدراسي



الخطة المطورة الجديدة



المختص في شؤون التعليم عماد الشريف: نظام الفصول الـ 3 زاد من نسبة غياب الطلاب خصوصا خلال شهر #رمضان@khalid76



⁧ #حوار_مفتوح ⁩ مع خالد مدخلي

⁧ #العربيةFM #بالصوت_يصلكم_الخبر_وأكثر pic.twitter.com/6ZU7LLJIj4 — FM العربية (@AlarabiyaFm) April 2, 2024

وقال الشريف، في برنامج حوار مفتوح عبر أثير العربية FM: "إن نظام الفصول الثلاثة زاد من نسبة غياب الطلاب خصوصا خلال شهر رمضان".وأضاف الشريف : "هذا العام بدات الدراسة في شهر 2 هجري، وستمتد إلى يوم 4 من شهر 12، وهذه مدة طويلة كلها أيام دراسية".وتابع عماد الشريف: "أن الإجازات التي تخللت الفصول الدراسية تسببت في طول العام الدراسي وبالتالي أثرت على الطلاب".كانت وزارة التعليم، قد أعلنت أواخر 2021 الخطة المطورة الجديدة، التي تَضَمّنت تقسيم العام الدراسي إلى ثلاثة فصول، لتبلغ مدة كل فصل 13 أسبوعًا بدلًا من 36.وتتخللها 12 إجازة أثناء العام الدراسي، بواقع 69 يومًا من غير إجازة العام الدراسي.كما تضمنت الخطة زيادة عدد ساعات التعليم في المرحلة الابتدائية بواقع 176 ساعة إضافية، بنسبة زيادة 22 في المئة.واستشهد وزير التعليم حينها بتعليم الدول المتقدمة تعليميًّا، مشيرًا إلى وجود فجوة بين النظام التعليمي في المملكة وبين تلك الدول في عدد الأيام الفعلية للدراسة.