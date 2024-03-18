الإثنين، 08 رمضان 1445 ، 18 مارس 2024

أعلن معنا

اتصل بنا

تواصل على نبض
صحيفة تواصل الالكترونية

تعليق الدراسة الحضورية بمحافظة خيبر.. اليوم

تعليق الدراسة الحضورية
تعليق الدراسة
أ أ
addtoany link whatsapp telegram twitter facebook

أعلنت إدارة تعليم محافظة خيبر، تعليق الدراسة الحضورية اليوم، في مدارس المحافظة والمراكز التابعة لها، وذلك بناءً على التقارير الواردة من المركز الوطني للأرصاد، وحرصًا على سلامة الجميع.اضافة اعلان

الدراسة عبر مدرستي

 وأفادت بأن العملية الدراسية ستكون مستمرةً عبر منصة "مدرستي"، لجميع الطلبة والطالبات.
وتوقع المركز الوطني للأرصاد، حالة من التقلبات الجوية على ثلاث مناطق تستمر خلال الساعات القادمة، بمشيئة الله.
وتوقع المركز، هطول أمطار غزيرة ورياح نشطة وصواعق رعدية على المدينة المنورة ومكة المكرمة وتبوك.
وتوقع المركز، أن تستمر الحالة حتى الساعة الواحدة من صباح يوم الاثنين على المدينة، بينما تستمر تبوك حتى الساعة الـ الواحدة ظهرا، بينما تستمر على مكة حتى الساعة الـ 11 من مساء الاثنين، بمشيئة الله.

توقعات حالة الطقس

كذلك توقع المركز الوطني للأرصاد في تقريره عن حالة الطقس- بمشيئة الله تعالى - أن الفرصة لاتزال مهيأة لهطول أمطار رعدية متوسطة إلى غزيرة مصحوبة برياح نشطة وزخات من البرد وجريان السيول على أجزاء من مناطق جازان، عسير، الباحة تمتد إلى مرتفعات مكة المكرمة، في حين تتهيأ الفرصة لهطول أمطار رعدية مصحوبة برياح نشطة وأتربة مثارة على أجزاء من مناطق نجران، المدينة المنورة، تبوك، الرياض، القصيم، حائل، الجوف، الحدود الشمالية، والأجزاء الجنوبية من المنطقة الشرقية.

اقرأ أيضا

عاجل.. تعرف على قيمة الضمان الاجتماعي بعد توجيه خادم الحرمين بصرف معونة رمضان

الشرطة تطيح بامرأة ظهرت في فيديو بأحد شوارع الرياض وتكشف مفاجأة

توقعات بهطول أمطار غريزة على المدينة .. وتحذير من الدفاع المدني لأهالي الرياض

توقعات الأرصاد: أمطار غزيرة ورياح نشطة وصواعق على 3 مناطق

عاجل.. أهم 10.. توجيه ملكي بمعونة 3 مليارات ريال وبداية إجازة عيد الفطر في هذا الموعد

تابعوا آخر أخبار تواصل على
whatsapp twitter nabd news
كلمات البحث
addtoany link whatsapp telegram twitter facebook

أخبار ذات صلة

images 11:18 ص الثلاثاء، 20 فبراير 2024

تحذير عاجل من رياح شديدة وأتربة على الرياض وهذه المناطق لـ11 مساءً

الطقس - الامطار - امطار الرياض - الارصاد 9:06 ص الثلاثاء، 20 فبراير 2024

منها الرياض.. تحذير من حالة مطرية متوقعة على هذه المناطق تبدأ الجمعة

حالة الطقس - اخبار الطقس3 7:23 ص الثلاثاء، 20 فبراير 2024

عاجل.. حالة الطقس اليوم مختلفة عن الأيام السابقة.. ماذا توقعت "الأرصاد"؟

ضباب 6:14 ص الثلاثاء، 20 فبراير 2024

6 نصائح مهمة من المرور للقيادة بشكل آمن في الضباب