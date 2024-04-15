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متداول .. صاعقة مرعبة شمال غرب القصيم

صاعقة
صاعقة رعدية
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وثق مقطع فيديو متداول، عبر مواقع التواصل الاجتماعي، حالة من التقلبات الجوية في أحياء شمال غرب منطقة القصيم.

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وأظهر المقطع، صاعقة رعدية ضخمة في سماء المنطقة، حيث أضاءت سماء الأحياء الشمالية الغربية من منطقة القصيم.
وتزامن حدوث الصاعقة المرعبة شمال غرب القصيم مع هطول أمطار متوسطة إلى غزيرة على المنطقة، جعلها الله أمطار خير وبركة.

ذروة الحالة المطرية

من جهته، توقع الباحث في الطقس، العضو المؤسّس للجنة تسميات المناخية عبدالعزيز الحصيني، أنه وفقاً للنماذج العددية للطقس يُتوقع أن تكون ذروة الحالة الممطرة الثالثة عشرة لعام ١٤٤٥هـ، من اليوم الإثنين إلى مساء غد الثلاثاء.
وأوضح "الحصيني"؛ عبر حسابه على منصة "إكس"، أنه من المتوقع أمطار غزيرة مستمرة وسيول وفيضانات، وحبات برد وعواصف رعدية ورياح على دولة الإمارات وسلطنة عُمان وبعض المناطق من المملكة".

توقعات حالة الطقس

وتوقع المركز الوطني للأرصاد في تقريره عن حالة الطقس لهذا اليوم - بمشيئة الله تعالى - بأن الفرصة مهيأة لهطول أمطار رعدية متوسطة إلى غزيرة مصحوبة برياح نشطة مثيرة للأتربة والغبار وزخات من البرد تؤدي إلى جريان السيول على أجزاء من مناطق الحدود الشمالية، الجوف، حائل، القصيم، الرياض والشرقية.

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