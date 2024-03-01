متحدث الأرصاد: "حار صيفًا بارد شتاءً" لم تعد تمثل وصفًا حقيقيًا لمناخ المملكة

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كشف المتحدث باسم المركز الوطني للأرصاد، حسين القحطاني، أن جملة "حار صيفًا بارد شتاءً"، التي تم تدريسها في المقررات التعليمية، لم تعد تمثل وصفًا حقيقيًا لمناخ المملكة.







متحدث الأرصاد يكشف مفاجأة بشأن طقس ومناخ المملكة



اليوم الجمعة هو دخول فصل الربيع



وأوضح على حسابه في منصة "إكس"، أن هذه المعلومة لم تعد تعبر عن أجواء المملكة وطقسها الحالي وجغرافيتها المختلفة، وأنه لا يمكن تعميمها على جميع مناطقها، ما يجعل تحديثها أمرًا مُلحًّا.وقبل أيام، قال القحطاني:"بدأنا العد التنازلي لنهاية فصل الشتاء "نهاية فبراير" أرصاديًا، ورمضان يحلّ في الربيع حيث يتميز بالدفء النسبي، والبرودة مساءً على المناطق الشمالية، ولا صحة لما يتداول عن استمرار الموجة القطبية الباردة الجافة حتى نهاية الشهر الكريم".وبين أن اليوم الجمعة هو دخول فصل الربيع، وأبرز ملامحه ارتفاع في الحرارة بدرجتين، وأمطار حول المعدل إلى أقل، على معظم مناطق المملكة.وأشار إلى أنه وفقًا للمعلومات الأولية الصادرة من المركز الإقليمي للتغير المناخي، فإن منطقة جازان تقترب من المناخ الاستوائي الماطر طوال العام، وهي شواهد مهمة على التغيرات المناخية التي تشهدها المملكة.