عاجل.. انخفاض درجات الحرارة على معظم المناطق وأمطار بجازان وعسير

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توقع المركز الوطني للأرصاد في تقريره عن حالة الطقس
لهذا اليوم، بمشيئة الله تعالى، توالى درجات الحرارة انخفاضها الملموس على معظم
مناطق المملكة.
انخفاض درجات الحرارة وسحب متربة على 3 مناطقوأضاف المركز أن هذه الحالة تُصحب بنشاط في الرياح
السطحية المثيرة للأتربة والغبار تحد من مدى الرؤية الأفقية على أجزاء من منطقتي
الرياض والشرقية، يمتد تأثيرها إلى الأجزاء الشرقية من منطقة نجران.
سحب ممطرة وثلوج على 3 مناطقفي حين تكون السماء غائمة جزئيًا إلى غائمة يتخللها
سحب ممطرة على مناطق الحدود الشمالية، الجوف، وتبوك، ولا يستبعد تساقط الثلوج
الخفيفة على أجزاء من تلك المناطق، كذلك على مرتفعات منطقة تبوك (علقان- الظهر-
جبل اللوز).
أمطار وضباب على جازان وعسير والباحةكما ما تزال الفرصة مهيأة لهطول أمطار خفيفة وتكوّن
الضباب على أجزاء من مرتفعات جازان، عسير، والباحة.
حركة الرياح على البحر الأحمر وأشار التقرير
إلى أن حركة الرياح السطحية على البحر الأحمر شمالية إلى شمالية غربية بسرعة 20-40
كم/ساعة تصل إلى 50 كم /ساعة على الجزء الأوسط والجنوبي.
ارتفاع الموج وحالة البحروارتفاع الموج من متر ونصف إلى مترين يصل إلى مترين
ونصف على الجزء الأوسط والجنوبي.
وحالة البحر متوسط الموج يصل إلى مائج على الجزء الأوسط والجنوبي.