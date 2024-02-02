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عاجل.. انخفاض درجات الحرارة على معظم المناطق وأمطار بجازان وعسير

أمطار المملكة
انخفاض درجات الحرارة وأمطار على العديد من مناطق المملكة
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توقع المركز الوطني للأرصاد في تقريره عن حالة الطقس لهذا اليوم، بمشيئة الله تعالى، توالى درجات الحرارة انخفاضها الملموس على معظم مناطق المملكة.اضافة اعلان

انخفاض درجات الحرارة وسحب متربة على 3 مناطق

وأضاف المركز أن هذه الحالة تُصحب بنشاط في الرياح السطحية المثيرة للأتربة والغبار تحد من مدى الرؤية الأفقية على أجزاء من منطقتي الرياض والشرقية، يمتد تأثيرها إلى الأجزاء الشرقية من منطقة نجران.

سحب ممطرة وثلوج على 3 مناطق


في حين تكون السماء غائمة جزئيًا إلى غائمة يتخللها سحب ممطرة على مناطق الحدود الشمالية، الجوف، وتبوك، ولا يستبعد تساقط الثلوج الخفيفة على أجزاء من تلك المناطق، كذلك على مرتفعات منطقة تبوك (علقان- الظهر- جبل اللوز).

أمطار وضباب على جازان وعسير والباحة

كما ما تزال الفرصة مهيأة لهطول أمطار خفيفة وتكوّن الضباب على أجزاء من مرتفعات جازان، عسير، والباحة.

حركة الرياح على البحر الأحمر

 وأشار التقرير إلى أن حركة الرياح السطحية على البحر الأحمر شمالية إلى شمالية غربية بسرعة 20-40 كم/ساعة تصل إلى 50 كم /ساعة على الجزء الأوسط والجنوبي.

ارتفاع الموج وحالة البحر


وارتفاع الموج من متر ونصف إلى مترين يصل إلى مترين ونصف على الجزء الأوسط والجنوبي.
وحالة البحر متوسط الموج يصل إلى مائج على الجزء الأوسط والجنوبي.

حركة الرياح على الخليج العربي

فيما تكون حركة الرياح السطحية على الخليج العربي شمالية إلى شمالية شرقية بسرعة 25-50 كم/ساعة.

ارتفاع الموج وحالة البحر

وارتفاع الموج من متر ونصف إلى مترين، وحالة البحر متوسط الموج إلى مائج.

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