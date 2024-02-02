عاجل.. انخفاض درجات الحرارة على معظم المناطق وأمطار بجازان وعسير

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توقع المركز الوطني للأرصاد في تقريره عن حالة الطقس لهذا اليوم، بمشيئة الله تعالى، توالى درجات الحرارة انخفاضها الملموس على معظم مناطق المملكة. اضافة اعلان





انخفاض درجات الحرارة وسحب متربة على 3 مناطق



سحب ممطرة وثلوج على 3 مناطق







أمطار وضباب على جازان وعسير والباحة



حركة الرياح على البحر الأحمر



ارتفاع الموج وحالة البحر







حركة الرياح على الخليج العربي



ارتفاع الموج وحالة البحر



وأضاف المركز أن هذه الحالة تُصحب بنشاط في الرياح السطحية المثيرة للأتربة والغبار تحد من مدى الرؤية الأفقية على أجزاء من منطقتي الرياض والشرقية، يمتد تأثيرها إلى الأجزاء الشرقية من منطقة نجران.في حين تكون السماء غائمة جزئيًا إلى غائمة يتخللها سحب ممطرة على مناطق الحدود الشمالية، الجوف، وتبوك، ولا يستبعد تساقط الثلوج الخفيفة على أجزاء من تلك المناطق، كذلك على مرتفعات منطقة تبوك (علقان- الظهر- جبل اللوز).كما ما تزال الفرصة مهيأة لهطول أمطار خفيفة وتكوّن الضباب على أجزاء من مرتفعات جازان، عسير، والباحة.وأشار التقرير إلى أن حركة الرياح السطحية على البحر الأحمر شمالية إلى شمالية غربية بسرعة 20-40 كم/ساعة تصل إلى 50 كم /ساعة على الجزء الأوسط والجنوبي.وارتفاع الموج من متر ونصف إلى مترين يصل إلى مترين ونصف على الجزء الأوسط والجنوبي.وحالة البحر متوسط الموج يصل إلى مائج على الجزء الأوسط والجنوبي.فيما تكون حركة الرياح السطحية على الخليج العربي شمالية إلى شمالية شرقية بسرعة 25-50 كم/ساعة.وارتفاع الموج من متر ونصف إلى مترين، وحالة البحر متوسط الموج إلى مائج.