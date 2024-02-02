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تحذير عاجل من رياح قوية متربة على الرياض وهذه المناطق لـ11 مساءً

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رياح وأتربة
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أصدر المركز الوطني للأرصاد، اليوم الجمعة، تنبيهًا من رياح قوية مثيرة للأتربة على عدد من مناطق المملكة.

رياح قوية متوقعة على هذه المناطقاضافة اعلان

وأوضح على حسابه في منصة “إكس”، أن الحالة المتوقعة مصحوبة بنشاط في الرياح السطحية المثيرة، وشبه انعدام في مدى الرؤية، على هذه المناطق:
1 – منطقة نجران وتشمل "شرورة".
2 – المنطقة الشرقية، وتشمل "الأحساء والجبيل والخبر والدمام والقطيف ورأس تنورة والعديد ويقيق وذعبلوتن".
3 – منطقة جازان، وتشمل "جازان وفرسان والدرب وبيش".
4 – منطقة عسير، وتشمل "الأمواه والعرين وبيشة وتثليث وطريب والبراك والفحمة والنماص وبلقرن وتنومة".
5 – منطقة الرياض، وتشمل "الدرعية والعاصمة وثادق والحريق والخرج والدلم والمزاحمية وحوطة بني تميم والزلفي والغاط والمجمعة وشقراء وحريملاء وضرما ومرات والأفلاج ولاسليل ووادي الدواسر".

رياح قوية تستمر حتى الحادية عشرة مساءً

وأشار المركز إلى أن الحالة المتوقعة من الرياح المثيرة للأتربة والغبار تستمر حتى الساعة الحادية عشرة مساءً.

الدفاع المدني يدعو إلى أخذ الحيطة والحذر

فيما دعا الدفاع المدني إلى أخذ الحيطة والحذر من هطول أمطار رعدية مع رياح مغبرة على بعض مناطق المملكة، مشددًا على ضرورة البقاء في أماكن آمنة أثناء هبوب الرياح وهطول الأمطار.

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