عاجل.. متحدث الأرصاد: موجات البرد الحالية ليست الأخيرة في هذا الشتاء (فيديو)

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قال المتحدث الرسمي باسم المركز الوطني للأرصاد حسين القحطاني، اليوم السبت : "إن موجات البرد الحالية ليست الأخيرة هذا العام".





موجات البرد هذا الشتاء اضافة اعلان



فيديو | متحدث الأرصاد حسين القحطاني: موجات البرد الحالية ليست الأخيرة بل المزيد منها قادم#برنامج_120#الإخبارية pic.twitter.com/4mteMHznZI — قناة الإخبارية (@alekhbariyatv) February 3, 2024



توقعات حالة الطقس



وتوقع المركز الوطني للأرصاد في تقريره عن حالة الطقس لهذا اليوم - بمشيئة الله تعالى - توالي درجات الحرارة انخفاضها الملموس على معظم مناطق المملكة.



انخفاض في درجات الحرارة:



في حين تكون السماء غائمة جزئيا إلى غائمة يتخللها سحب ممطرة على أجزاء من مناطق الحدود الشمالية، الجوف وتبوك.



كما يتوقع تكوّن الصقيع والضباب على أجزاء من مناطق الحدود الشمالية، الجوف، تبوك، حائل و الأجزاء الشمالية من منطقة المدينة المنورة.



وأشار التقرير إلى أن حركة الرياح السطحية على البحر الأحمر شمالية إلى شمالية غربية بسرعة 20-40 كم/ساعة.



ويرتفع الموج من متر إلى مترين، وحالة البحر متوسط الموج، فيما تكون حركة الرياح السطحية على الخليج العربي شمالية إلى شمالية غربية بسرعة 25-50 كم/ساعة، وارتفاع الموج من متر ونصف إلى مترين ونصف، وحالة البحر متوسط الموج إلى مائج.





وأضاف القحطاني، خلال مداخلة مع قناة "الإخبارية" أن هناك المزيد من هذه الموجات خلال الشتاء الحالي.وتوقع القحطاني تأثر المملكة بموجات قادمة من الشمال، مشيرا إلى تدني درجات الحرارة إلى درجة واحدة، وأن الشتاء الحالي يعتبر دافئ نسبيا مقارنة بالأعوام السابقة.