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عاجل.. متحدث الأرصاد: موجات البرد الحالية ليست الأخيرة في هذا الشتاء (فيديو)

موجات البرد
موجات البرد
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قال المتحدث الرسمي باسم المركز الوطني للأرصاد حسين القحطاني، اليوم السبت : "إن موجات البرد الحالية ليست الأخيرة هذا العام".

موجات البرد هذا الشتاءاضافة اعلان


وأضاف القحطاني، خلال مداخلة مع قناة "الإخبارية" أن هناك المزيد من هذه الموجات خلال الشتاء الحالي.

وتوقع القحطاني تأثر المملكة بموجات قادمة من الشمال، مشيرا إلى تدني درجات الحرارة إلى درجة واحدة، وأن الشتاء الحالي يعتبر دافئ نسبيا مقارنة بالأعوام السابقة.

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