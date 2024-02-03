"المسند" يُبشر سكان الرياض حول درجات الحرارة في فبراير

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بشر
أستاذ المناخ ونائب رئيس جمعية الطقس، أ.د. عبدالله المسند، سكان الرياض حول درجات
الحرارة في فبراير.
"المسند"
يُبشر سكان الرياض حول درجات الحرارةوأوضح
على حسابه في منصة "إكس"، أن درجات الحرارة في شهر فبراير في الرياض عادة
ما تكون العظمى "الظهر" متراوحة بين 21-25 درجة مئوية.
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وأضاف أنه نادرًا ما تنخفض درجات الحرارة بالرياض خللا فبراير، إلى أقل من 16م، أو تتجاوز 31م.
وبين أن متوسط درجة الحرارة الصغرى يتراوح "قُبيل الفجر" بين 10-13م، وأنه نادرًا ما تنخفض عن 6م أو تتجاوز 18م.
ولفت إلى أنه في هذه الأيام أقصى وقت لدخول وقت صلاة الظهر خلال العام، وسيستمر بمشيئة الله تعالى حتى العُشر الأخير من فبراير.