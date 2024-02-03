"المسند" يُبشر سكان الرياض حول درجات الحرارة في فبراير

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بشر أستاذ المناخ ونائب رئيس جمعية الطقس، أ.د. عبدالله ‌المسند، سكان الرياض حول درجات الحرارة في فبراير.





"المسند" يُبشر سكان الرياض حول درجات الحرارة اضافة اعلان



أقصى وقت لدخول وقت صلاة الظهر في مكة



وأوضح على حسابه في منصة "إكس"، أن درجات الحرارة في شهر فبراير في الرياض عادة ما تكون العظمى "الظهر" متراوحة بين 21-25 درجة مئوية.وأضاف أنه نادرًا ما تنخفض درجات الحرارة بالرياض خللا فبراير، إلى أقل من 16م، أو تتجاوز 31م.وبين أن متوسط درجة الحرارة الصغرى يتراوح "قُبيل الفجر" بين 10-13م، وأنه نادرًا ما تنخفض عن 6م أو تتجاوز 18م.ولفت إلى أنه في هذه الأيام أقصى وقت لدخول وقت صلاة الظهر خلال العام، وسيستمر بمشيئة الله تعالى حتى العُشر الأخير من فبراير.كما تستمر زيادة ساعات النهار بمعدل دقيقة أو أكثر يوميًا، وفي مكة المكرمة أقصى وقت لدخول وقت صلاة الظهر خلال العام وذلك في تمام الساعة 12:35 وفقًا لتقويم أم القرى وسيستمر بمشيئة الله تعالى حتى 23 فبراير.