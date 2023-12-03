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لـ 6 مساءً.. "الأرصاد" يحذر من رياح شديدة على منطقة مكة

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رياح قوية في مكة
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أصدر المركز الوطني للأرصاد، اليوم الأحد، تنبيهًا من رياح نشطة وأتربة مثارة على منطقة مكة المكرمة.

رياح نشطة قوية على بعض محافظات مكةاضافة اعلان

وأوضح على حسابه في منصة “إكس”، أن الحالة المتوقعة مصحوبة بنشاط في الرياح السطحية، وشبه انعدام في مدى الرؤية، على هذه المحافظات: "الخرمة وتربة والمويه ورنية".

أمطار ورياح نشطة على مكة والمدينة و3 مناطق

وفي تقريره عن حالة الطقس لهذا اليوم، توقع المركز الوطني للأرصاد أن الفرصة لاتزال مهيأة لهطول أمطار رعدية مسبوقة برياح نشطة مثيرة للأتربة والغبار على أجزاء من مناطق الباحة، مكة المكرمة، المدينة المنورة، حائل، الحدود الشمالية.


الأتربة المثارة تستمر حتى السادسة مساءً

وأشار المركز إلى أن الحالة المتوقعة من الأمطار الغزيرة والرياح المثيرة للأتربة والغبار تستمر حتى الساعة السادسة مساءً.

الدفاع المدني يدعو إلى أخذ الحيطة والحذر

فيما دعا الدفاع المدني إلى أخذ الحيطة والحذر من هطول أمطار رعدية مع رياح مغبرة على معظم مناطق المملكة، مشددًا على ضرورة البقاء في أماكن آمنة أثناء هبوب الرياح وهطول الأمطار.

 

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