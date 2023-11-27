عاجل.. "الأرصاد" يُحذر من أمطار ورياح وأتربة على مكة والرياض

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أصدر المركز الوطني للأرصاد، اليوم الاثنين، تحذيرًا من أمطار خفيفة ورياح نشطة وأتربة مثارة على منطقتي مكة المكرمة والرياض.

وأوضح على حسابه في منصة “إكس”، أن الحالة المتوقعة مصحوبة بنشاط في الرياح السطحية، وشبه انعدام في مدى الرؤية، على النحو التالي: اضافة اعلان

1 – أمطار متوسطة على منطة المكرمة وتشمل محافظات"الطائف وأضم وميسان والعرضيات"

2 – رياح مثيرة للأتربة على منطقة الرياض تشمل محافظات"الدرعية والعاصمة الرياض وثادق وحريملاء ورماح وضرما ومرات والزلفي والغاط والمجمعة وشقراء".







رياح مثيرة للأتربة والغبار



سحب رعدية ممطرة



الأتربة المثارة تستمر حتى السابعة مساءً



الدفاع المدني يدعو إلى أخذ الحيطة والحذر



وفي تقريره عن حالة الطقس لهذا اليوم توقع المركز الوطني للأرصاد انخفاضًا ملموسًا في درجات الحرارة يصحب بنشاط في الرياح السطحية المثيرة للأتربة والغبار على أجزاء من مناطق الحدود الشمالية، الجوف، تبوك، وحائل.كما لاتزال الفرصة مهيأة لتكوّن السحب الرعدية الممطرة المصحوبة برياح نشطة على أجزاء من مناطق جازان، عسير، الباحة، ومكة المكرمة.وأشار المركز إلى أن الحالة المتوقعة من الأمطار الغزيرة والرياح المثيرة للأتربة والغبار تستمر حتى الساعة السابعة مساءً.فيما دعا الدفاع المدني إلى أخذ الحيطة والحذر من هطول أمطار رعدية مع رياح مغبرة على معظم مناطق المملكة، مشددًا على ضرورة البقاء في أماكن آمنة أثناء هبوب الرياح وهطول الأمطار.