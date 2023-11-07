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الآن.. شاهد قوة الأمطار وتدفق سيول هدى الشام بمكة

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سيول هدى الشام
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استمرارًا للحالة المطرية والأجواء المتقلبة والطقس غير المستقر، تساقطت اليوم الأمطار بغزارة على شمال مكة أدت لجريان السيول بطريق هدى الشام.اضافة اعلان

السيول تجري في طريق هدى الشام بمكة

وأظهرت مقاطع فيديو تم تداولها على مواقع التواصل الاجتماعي، كيف شهد طريق هدى الشام لجريان السيول المتدفقة نتيجة تساقط أمطار غزيرة شمال مكة.

أمطار وسيول على الرياض ومكة و4 مناطق

وفي تقريره عن حالة الطقس لهذا اليوم، توقع المركز الوطني للأرصاد استمرار هطول أمطار رعدية متوسطة إلى غزيرة.

أمطار وسيول على 6 مناطق

وأوضح المركز أن هذه الحالة تؤدي إلى جريان السيول مصحوبة برياح نشطة وزخات من البرد على أجزاء من مناطق جازان، عسير، الباحة، مكة المكرمة، تمتد إلى مرتفعات المدينة المنورة، وكذلك الأجزاء الجنوبية الغربية من منطقة الرياض.

الدفاع المدني يدعو إلى أخذ الحيطة والحذر

فيما دعا الدفاع المدني إلى أخذ الحيطة والحذر من هطول أمطار رعدية مع رياح مغبرة على معظم مناطق المملكة، مشددًا على ضرورة البقاء في أماكن آمنة أثناء هبوب الرياح وهطول الأمطار.



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