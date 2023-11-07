الآن.. شاهد قوة الأمطار وتدفق سيول هدى الشام بمكة

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استمرارًا للحالة المطرية والأجواء المتقلبة والطقس غير المستقر، تساقطت
اليوم الأمطار بغزارة على شمال مكة أدت لجريان السيول بطريق هدى الشام.
السيول تجري في طريق هدى الشام بمكةوأظهرت مقاطع فيديو تم تداولها على مواقع التواصل الاجتماعي، كيف شهد طريق
هدى الشام لجريان السيول المتدفقة نتيجة تساقط أمطار غزيرة شمال مكة.
سيول #هدى_الشام شمال #مكة_الان— طقس الغربية (@tags_algharbiuh) November 7, 2023
📸واصل المعبدي pic.twitter.com/dXmb26UOyF
أمطار وسيول على الرياض ومكة و4 مناطق وفي تقريره عن حالة الطقس لهذا اليوم، توقع المركز
الوطني للأرصاد استمرار هطول أمطار رعدية متوسطة إلى غزيرة.
امطار #هدى_الشام شمال شرق #جدة_الان— طقس الغربية (@tags_algharbiuh) November 7, 2023
من منصور الحربي pic.twitter.com/eE4QTgOzmr