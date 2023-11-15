عاجل.. الموارد البشرية: 6 خطوات لاستخراج شهادة الخدمة للعاملين بالقطاع الخاص

أكد المتحدث الرسمي باسم وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية محمد الرزقي، أنه يمكن للعاملين والعاملات في القطاع الخاص؛ الآن استخراج "شهادة الخدمة".
وأضاف الرزقي عبر حسابه الرسمي في منصة إكس "تويتر سابقا": " أن شهادة الخدمة بمثابة خدمة رقمية، لتوثيق رحلة مسيرتكم المهنية بعد انتهاء علاقتكم التعاقدية، وهي أولى مراحل مبادرة العدالة الوقائية، كما تعد شهادة الخدمة مستند نظامي لإثبات الخبرة العملية.
مزايا شهادة الخدمة
هذا وتعتبر شهادة الخدمة هي الوثيقة التي تُثبت للموظف خبرته في المنشآت السابقة، ويمكن له إصدارها عبر منصة قوى، ومن أهم فوائد شهادة الخدمة:
1- توثيق للخبرة
2- رفع أولوية الحصول على الفرص
3- خطوات الحصول عليها
خطوات استخراج شهادة الخدمة
1- تسجيل الدخول في قوى أفراد https://qiwa.sa/ar
2- قائمة الخدمات
3- اختیار "الشهادات الوظيفية"
4- اختیار "شهادة الخدمة"
5- اختیار الخبرة المطلوبة
6- مراجعة الملخص واختيار "إصدار
للعاملين والعاملات في القطاع الخاص؛ ُيمكنكم الآن استخراج "شهادة الخدمة"— المتحدث الرسمي للموارد البشرية والتنمية الاجتماعية (@HRSD_SP) November 15, 2023
من خلال خدمة رقمية، لتوثيق رحلة مسيرتكم المهنية بعد انتهاء علاقتكم التعاقدية، وهي أولى مراحل مبادرة العدالة الوقائية.
📄 مستند نظامي لإثبات الخبرة العملية.
⏱️ شهادة فورية.
🔗 https://t.co/QSbbhBbjYS pic.twitter.com/cc2owKbMhe