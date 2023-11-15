عاجل.. الموارد البشرية: 6 خطوات لاستخراج شهادة الخدمة للعاملين بالقطاع الخاص

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أكد المتحدث الرسمي باسم وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية محمد الرزقي، أنه يمكن للعاملين والعاملات في القطاع الخاص؛ الآن استخراج "شهادة الخدمة".

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وأضاف الرزقي عبر حسابه الرسمي في منصة إكس "تويتر سابقا": " أن شهادة الخدمة بمثابة خدمة رقمية، لتوثيق رحلة مسيرتكم المهنية بعد انتهاء علاقتكم التعاقدية، وهي أولى مراحل مبادرة العدالة الوقائية، كما تعد شهادة الخدمة مستند نظامي لإثبات الخبرة العملية.





مزايا شهادة الخدمة



خطوات استخراج شهادة الخدمة



للعاملين والعاملات في القطاع الخاص؛ ُيمكنكم الآن استخراج "شهادة الخدمة"

من خلال خدمة رقمية، لتوثيق رحلة مسيرتكم المهنية بعد انتهاء علاقتكم التعاقدية، وهي أولى مراحل مبادرة العدالة الوقائية.



📄 مستند نظامي لإثبات الخبرة العملية.

⏱️ شهادة فورية.

🔗 https://t.co/QSbbhBbjYS pic.twitter.com/cc2owKbMhe — المتحدث الرسمي للموارد البشرية والتنمية الاجتماعية (@HRSD_SP) November 15, 2023

هذا وتعتبر شهادة الخدمة هي الوثيقة التي تُثبت للموظف خبرته في المنشآت السابقة، ويمكن له إصدارها عبر منصة قوى، ومن أهم فوائد شهادة الخدمة:1- توثيق للخبرة2- رفع أولوية الحصول على الفرص3- خطوات الحصول عليها1- تسجيل الدخول في قوى أفراد https://qiwa.sa/ar2- قائمة الخدمات3- اختیار "الشهادات الوظيفية"4- اختیار "شهادة الخدمة"5- اختیار الخبرة المطلوبة6- مراجعة الملخص واختيار "إصدار