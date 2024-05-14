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جامعة الحدود الشمالية تعلن فتح باب القبول الإلكتروني في برامج الدراسات العليا

جامعة الحدود الشمالية
جامعة الحدود الشمالية
أ أ
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أعلنت جامعة الحدود الشمالية اليوم، عن فتح باب القبول الإلكتروني في برامج الدراسات العليا لبرنامج الماجستير للعام الجامعي 1446 هـ.

فتح باب القبول الإلكتروني في برامج الدراسات العليا:

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وأوضحت الجامعة أن التخصصات المتاحة في برامج الدراسات العليا هي مناهج وطرق التدريس العامة، مناهج وطرق تدريس الرياضيات، التربية الإسلامية، اللغة العربية، العلوم، والمناهج وإشراف تربوي، التعليم الطبي، إدارة الأعمال التنفيذي، علم البيانات، العلوم في فيزياء الجوامد، مناهج وطرق تدريس اللغة الإنجليزية، الآداب في تقنيات التعليم واللغة العربية في الأدب والنقد.
وأشارت الجامعة إلى أن جميع التفاصيل المتعلقة ببرامج الدراسات العليا لبرنامج الماجستير للعام الجامعي 1446 هـ، على الموقع الإلكتروني ومنصات التواصل الاجتماعي.

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