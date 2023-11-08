توضيح عاجل لـ "الموارد البشرية" بشأن تسجيل البيانات بالضمان الاجتماعي

أ أ

أصدرت وزارة الموارد البشرية، اليوم الأربعاء، توضيحًا مهمًا بشأن تسجيل البيانات عند الاشتراك في الضمان الاجتماعي.





تحري الدقة في تسجيل البيانات



طلب استحقاق معاش الضمان الاجتماعي



أهمية التمكين في نظام الضمان الاجتماعي



قيمة معاش الضمان الاجتماعي للعائل والتابع بعد الزيادة



اضافة اعلان

وأوضح برنامج الضمان الاجتماعي على حسابه في منصة "إكس"، أنه يجب على المستفيد تحري الدقة في تسجيل البيانات.وأكد أن إقرار المستفيد بصحة المعلومات المسجلة لطلب استحقاق معاش الضمان الاجتماعي، يُعد سندًا نظاميًا يعرضه للمساءلة القانونية في حال تقديم معلومات غير صحيحة.وأضاف أنه يضاف إلى ما سبق، عدم تسجيل كافة أفراد الأسرة، أو تقديم عقد إيجار وهمي، أو عدم الإفصاح عن الأصول والممتلكات، أو عدم الإفصاح عن الدخل المكتسب.وأشار إلى أن التمكين في نظام الضمان الاجتماعي من خلال مسار التدريب، يعمل على إكساب المستفيد المهارات اللازمة لدخول سوق العمل وتحقيق الاستقلال المالي.حددت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، قيمة معاش الضمان الاجتماعي للعائل والتابع بعد تطبيق الزيادة الجديدة التي أقرها خادم الحرمين الشريفين، الملك سلمان بن عبدالعزيز بدءًا من الشهر الجاري.وأضافت في ردها على استفسار بهذا الخصوص عبر حسابها في منصة "إكس": "سيكون معاش الضمان الاجتماعي للعائل بعد زيادة المعاش (1320) ريالاً بدلاً من (1100) ريال، وللتابع (660) ريالاً بدلاً من (550) ريالاً".