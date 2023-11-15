عاجل.. بشرى من "الموارد": إطلاق "شهادة الخدمة" للأفراد العاملين بمنشآت القطاع الخاص

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أعلنت
وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، عن إطلاق خدمة "شهادة الخدمة"
للأفراد العاملين بمنشآت القطاع الخاص عبر منصة قوى.
مستند رسمي يُمكن تقديمه للجهات المختصة وأوضحت أن الشهادة تُعد مستندًا رسميًا يُمكن تقديمه للجهات المختصة لإثبات خبرات العاملين، بالحصول
على شهادة تثبت عملهم في المنشآت وخبراتهم فيها، وليتمكنوا من تقديم هذه الشهادة للمنشآت
الأخرى المُزمع الانتقال إليها.
الحصول
على شهادة الخدمة إلكترونيًا
وأضافت
أن الخدمة تُمكّن العامل عند انتهاء العلاقة التعاقدية من الحصول على شهادة الخدمة
إلكترونيًا من خلال حساب الأفراد على منصة "قوى"، ويعزز هذا الإجراء من تجربة
العامل وييسّرها بشكلٍ عالٍ.
تقديم
أكثر من 130 خدمةٍ مؤتمتة
وأكدت أنها تسعى من خلال منصة قوى إلى تعزيز بيئة العمل وزيادة استقرارها وتحقيق أفضل الممارسات العالمية عبر الحلول الرقمية المتطورة وتقديم أكثر من 130 خدمةٍ مؤتمتةٍ لقطاع الأعمال.