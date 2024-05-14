أمطار غير مسبوقة تتسبب في انهيار أرضي بطريق "الصلبات" المتجه من الباحة لعسير

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أدت الأمطار الغزيرة التي سقطت على منطقة عسير الأيام الماضية إلى انهيار أرضي أسفل طريق "الصلبات".



انهيار أرضي أسفل طريق "الصلبات:

أمطار غزيرة بالباحة وعسير:

وبحسب ما ذكرته صحيفة "المدينة"، فقد تسببت الأمطار في إلحاق أضرار ببعض ردميات الأتربة بطريق الصلبات بمركز خثعم والمتجه من منطقة الباحة إلى منطقة عسير.ونقلت عن مدير فرع وزارة النقل والخدمات اللوجستية بمنطقة عسير المهندس عبدالله الغامدي أن ما شهدته المنطقة من أمطار غزيرة بكميات غير مسبوقة تسببت في انجراف الردميات أسفل الجدران الاستنادية بطريق الصلبات.وأوضح أنه تم شخوص المختصين في حينه لإيجاد الحلول الجذرية المناسبة لمعالجة الأضرار.كما تم تأمين الموقع بوضع تحويلة مؤقتة بالتنسيق مع الجهات المعنية وجاري العمل على معالجة ذلك، بشكل فوري.