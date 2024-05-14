عاجل.. أهم 10.. قرارات جديدة لمجلس الوزراء برئاسة خادم الحرمين والإطاحة بالمتحرش بامرأتين والمسيء للذات الآلهية

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تقدم صحيفة “تواصل” لقرائها الكرام، موجزًا بأهم الأخبار التي نشرتها، اليوم الثلاثاء، والتي جاء أبرزها على النحو التالي:





عاجل.. توضيح من حساب المواطن حول تقديم مَنْ هم بالضمان الاجتماعي في البرنامج



تقديم اختبارات الدور الثاني ومواد التعثر لطلاب الصف الثالث الثانوي



وزير الاستثمار: سوق المملكة ضمن أول 10 دول في العالم



عاجل.. مخلة بالشرف.. القبض على مواطن بهذه التهمة المشينة في تبوك



بجميع المنافذ.. "الجمارك" تعتمد اشتراطات الإعفاء للأسواق الحرة في صالات القدوم



15 قرارًا لمجلس الوزراء.. خادم الحرمين يرحب بضيوف الرحمن في المملكة



عاجل.. شرط جديد للموافقة على إغلاق ملف منشأة في وزارة الموارد البشرية



كشف حساب المواطن عن خطوات تسجيل المشمولين بنظام الضمان الاجتماعي في برنامج الدعم.. المزيد هنا قررت وزارة التعليم، تقديم اختبارات الدور الثاني ومواد التعثر لطلاب الصف الثالث الثانوي المتوقع تخرجهم من المرحلة الثانوية قبل نهاية العام الدراسي 1445هـ.. المزيد هنا قال وزير الاستثمار، خالد الفالح، إن سوق المملكة أصبح ضمن أول 10 دول في العالم.. المزيد هنا قبضت دوريات الأمن بمنطقة تبوك على المواطن محمد فهد عطا الله العطوي، لتحرشه بامرأتين.. المزيد هنا اعتمدت هيئة "الزكاة والضريبة والجمارك"، اشتراطات الإعفاء من الرسوم الجمركية والضرائب للأسواق الحرة في صالات القدوم.. المزيد هنا رأس خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود - حفظه الله -، الجلسة التي عقدها مجلس الوزراء، اليوم، في جدة.. المزيد هنا كشفت منصة "قوى" التابعة لوزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، عن شرط الموافقة على إغلاق ملف المنشأة في الوزارة.. المزيد هنا





تفاصيل تحمل الدولة للرسوم الجمركية لمدخلات الإنتاج الزراعي



شرطة مكة تطيح بشخص أساء للذات الإلهية



عاجل..متى تتحمل الدولة ضريبة التصرفات العقارية عن المستفيد؟ الزكاة تجيب

