عاجل.. أهم 10.. قرارات جديدة لمجلس الوزراء برئاسة خادم الحرمين والإطاحة بالمتحرش بامرأتين والمسيء للذات الآلهية

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تقدم صحيفة “تواصل” لقرائها الكرام، موجزًا بأهم الأخبار التي نشرتها، اليوم الثلاثاء، والتي جاء أبرزها على النحو التالي:
عاجل.. توضيح من حساب المواطن حول تقديم مَنْ هم بالضمان الاجتماعي في البرنامج
كشف حساب المواطن عن خطوات تسجيل المشمولين بنظام الضمان الاجتماعي في برنامج الدعم.. المزيد هنا
تقديم اختبارات الدور الثاني ومواد التعثر لطلاب الصف الثالث الثانوي
قررت وزارة التعليم، تقديم اختبارات الدور الثاني ومواد التعثر لطلاب الصف الثالث الثانوي المتوقع تخرجهم من المرحلة الثانوية قبل نهاية العام الدراسي 1445هـ.. المزيد هنا
وزير الاستثمار: سوق المملكة ضمن أول 10 دول في العالم
قال وزير الاستثمار، خالد الفالح، إن سوق المملكة أصبح ضمن أول 10 دول في العالم.. المزيد هنا
عاجل.. مخلة بالشرف.. القبض على مواطن بهذه التهمة المشينة في تبوك
قبضت دوريات الأمن بمنطقة تبوك على المواطن محمد فهد عطا الله العطوي، لتحرشه بامرأتين.. المزيد هنا
بجميع المنافذ.. "الجمارك" تعتمد اشتراطات الإعفاء للأسواق الحرة في صالات القدوم
اعتمدت هيئة "الزكاة والضريبة والجمارك"، اشتراطات الإعفاء من الرسوم الجمركية والضرائب للأسواق الحرة في صالات القدوم.. المزيد هنا
15 قرارًا لمجلس الوزراء.. خادم الحرمين يرحب بضيوف الرحمن في المملكة
رأس خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود - حفظه الله -، الجلسة التي عقدها مجلس الوزراء، اليوم، في جدة.. المزيد هنا
عاجل.. شرط جديد للموافقة على إغلاق ملف منشأة في وزارة الموارد البشرية
كشفت منصة "قوى" التابعة لوزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، عن شرط الموافقة على إغلاق ملف المنشأة في الوزارة.. المزيد هنا
تفاصيل تحمل الدولة للرسوم الجمركية لمدخلات الإنتاج الزراعي
أوضحت وزارة البيئة والمياه والزراعة، أن الدولة تتحمل جميع الرسوم الجمركية لمدخلات الإنتاج الزراعي.. المزيد هنا
شرطة مكة تطيح بشخص أساء للذات الإلهية
قبضت شرطة منطقة مكة المكرمة على مواطن أساء للذات الإلهية، وذلك في محتوى بأحد مواقع التواصل الاجتماعي.. المزيد هنا
عاجل..متى تتحمل الدولة ضريبة التصرفات العقارية عن المستفيد؟ الزكاة تجيب
أكدت هيئة الزكاة والضريبة والجمارك، أن الدولة تتحمل ضريبة التصرفات العقارية بنسبة 5% عما لا يزيد.. المزيد هنا