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تورّد طلبات لأحد أكبر الفنادق والمطاعم بالرياض.. ماذا وجدوا بعد مداهمة شركة أسماك؟

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أسماك
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عرضت قناة الإخبارية تقريراً مصوراً يوثق لحظة مداهمة لجنة من وزارة التجارة شركة أسماك كبيرة بالرياض.

ضبط كميات كبيرة من الأسماك منتهية الصلاحية:اضافة اعلان

ووفق التقرير فإن الشركة تتلاعب بتاريخ الصلاحية للمنتجات، حيث ضبطت فرق الرقابة 264 ألف كجم من البحريات منتهية الصلاحية.
كما ضبطت الفرق، 800 ألف عبوة تستخدم لتعبئة المنتجات الفاسدة منتهية الصلاحية.
وفي تصريحات لبرنامج "الراصد"، أوضح مدير إدارة الحملات الأمنية بوزارة التجارة محمد الشهري، أنهم حصلوا على معلومات بشأن إحدى الشركات تقوم باستيراد روبيان مجمد وتعطيها تواريخ إنتاج جديدة لإيهام المستهلك بأنها جديدة، حيث اتضحت المخالفات بعد المداهمة لمقر الشركة.

محافظة جدة:


وقبل ذلك، تمكنت الفرق الرقابية التابعة لأمانة محافظة جدة، بمشاركة هيئة الزكاة والضريبة والجمارك، والضبط الميداني, من رصد موقع مخالف بنطاق "أم السلم" استغلته العمالة لإعداد وتحضير الحلويات وممارسة أنشطة محظورة ومخالفة، حيث جرى مصادرة وإتلاف 12,700 كلجم من الحلويات والمواد المستخدمة.

الرقابة تداهم موقعًا مخالفًا بجدة

 وأوضحت أمانة جدة, أن الفرق الرقابية بمشاركة الجهات المعنية تمكنت من ضبط موقع مخالف لتحضير الحلويات لتوزيعها على الأسواق، وبدخول المراقبين لوحظ وجود العديد من المخالفات أبرزها غياب الاشتراطات الصحية في الموقع، وعدم حمل جميع العاملين أي شهادات صحية، وغياب النظافة بالموقع، وتراكم النفايات والأواني المتسخة، إضافة لانتشار الحشرات.

إتلاف 12 ألف كيلو من المنتجات والحلويات


 وأشارت الأمانة إلى أنه تم رصد مواد غذائية غير صالحة للاستهلاك الآدمي، وبعضها لا يحمل تواريخ صلاحية، واستخدام زيوت غير صالحة ومعاد استخدامها بشكل متكرر، إضافة إلى سوء حفظ المنتجات بالموقع, مبينة أنه جرى إغلاق الموقع المخالف وإتلاف جميع المنتجات والتي تزيد عن 12 ألف كيلو من المنتجات والحلويات، و530 كيلو دهن نباتي منتهي الصلاحية، حيث تم تطبيق الغرامات والعقوبات.

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