لهذه الأهداف.. مذكرة تفاهم بين "الغطاء النباتي" و"الموارد البشرية"

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وقَّع المركز الوطني لتنمية الغطاء النباتي ومكافحة التصحر مذكرة تفاهم مع وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية.يأتي هذا بهدف زيادة رقعة الغطاء النباتي داخل الوزارة وفروعها وتعزيز الدور التطوعي ورفع الوعي المجتمعي. اضافة اعلان

ومثَّل المركز في التوقيع على المذكرة سعادة الرئيس التنفيذي الدكتور خالد بن عبد الله العبدالقادر، فيما مثَّل الوزارة سعادة وكيل الوزارة للخدمات المساندة الأستاذ ياسر بن عبدالرحمن البابطين.





رفع نسبة رقعة الغطاء النباتي



تحقيق أهداف مبادرة السعودية الخضراء



رفع الوعي البيئي وتعزيز السلوكيات الإيجابية



زيادة الرقعة الخضراء ومكافحة التصحر



وتهدف المذكرة إلى وضع إطار يُوثِّق عُرى التعاون والتكامل المشترك بين الطرفين؛ لدعم تنمية الغطاء النباتي، وتعزيز الاستدامة وجهود نشر المعرفة والوعي والإرشاد حول زيادة المساحات الخضراء،عبر إشراك المجتمع المحلي في البرامج والأنشطة،التي تساعد على تبَنّي سلوكيات وأنماط حياة تحقق الاستدامة البيئية من خلال المشاركة التطوعية، ورفع نسبة رقعة الغطاء النباتي في المواقع المستهدفة، إضافة إلىتعزيز التعاون والتنسيق حول تحقيق مستهدفات رؤية المملكة 2030.وشملت مجالات التعاون والتفاهم التي نصَّت عليها المذكرة، عددًا من الموضوعات، منها: المساهمة في تحقيق أهداف مبادرة السعودية الخضراء وتنفيذ برامجها عبر زيادة الغطاء النباتي والمحافظة عليه، وكذلك التنسيق والتواصل وتنظيم الجهود بين الطرفين فيما يتعلق بمشروع دراسات المبادرة، والمشاركة في تطوير المتنزهات الوطنية،إضافة إلى التعاون فيما يخص مشاريع التشجير ومبادرات وحملات تنمية الغطاء النباتي،وتبادل الخبرات والمعلومات بين الطرفين، وتفعيل العمل التطوعي بتوفير المتطوعين للمشاركة في الفعاليات والأنشطة ذات العلاقة.كما تضمنت مجالات التعاون إعداد قائمة بالمواقع المقترحة للتشجير، والمشاركة في تحديد المناطق الملائمة وأنواع الشتلات المناسبة لكل موقع، وتقديم العناية والحماية الضرورية للحفاظ على نمو الشتلات المزروعة،وعقد ورش العمل والدورات التدريبية حول وتنمية الغطاء النباتي والحفاظ على وحمايته واستدامته، والمشاركة في تنفيذ المبادرات والحملات والأنشطة لرفع الوعي البيئي وتعزيز السلوكيات الإيجابية.كما سيتم استخدام التقنيات الزراعية الحديثة،ومنها تقنية "مياواكي" التي تُنفَّذ لأول مرة في المملكة والشرق الأوسط للتشجير،هي تقنية زراعية حديثة تساعد على بناء غابة مصغرة من النباتات المحلية بشكل أسرع وبكثافة أعلى.ويأتي توقيع مذكرة التعاون ضمن جهود المركز المتواصلة لتعزيز التعاون والتكامل مع الجهات الحكومية والخاصة والمؤسسات غير الربحية؛ للمشاركة الفعالة، وتوحيد الجهود الوطنية وتنظيمها لتنفيذ المبادرات الهادفة إلى تنمية الغطاء النباتي في المملكة وتأهيل مواقعه، وزيادة الرقعة الخضراء، ومكافحة التصحر، والحد من زحف الرمال، والمحافظة على الموارد الطبيعية؛ لتحقيق التنمية البيئية والاقتصادية المستدامة وتحسين جودة الحياة.





الإشراف على أراضي المراعي والغابات



يشار إلى أن مركز الغطاء النباتي يعمل على تنمية مواقع الغطاء النباتي والرقابة عليها وحمايتها، وتأهيل المتدهور منها، والكشف عن التعديات عليها، ومكافحة الاحتطاب، فضلًا عن الإشراف على أراضي المراعي والغابات والمتنزهات الوطنية واستثمارها، ما يعزز التنمية البيئية المستدامة، ويسهم في تحقيق مستهدفات مبادرة السعودية الخضراء.