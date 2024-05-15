الأربعاء، 07 ذو القعدة 1445 ، 15 مايو 2024

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القوات الخاصة للأمن البيئي توجه ضربات لمخالفين في عدة مناطق

الامن البيئي
أرشيفية
أ أ
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أعلنت القوات الخاصة للأمن البيئي عن ضبط عدد من المخالفين في عدة مناطق، مشيرة إلى أن عقوبة بعضها كبيرة.

محمية الملك سلمان الملكية:اضافة اعلان

ضبطت القوات الخاصة للأمن البيئي مواطناً مخالفاً لنظام البيئة لارتكابه مخالفة رعي 30 متناً من الإبل في مواقع محظور الرعي فيها في محمية الملك سلمان الملكية، مؤكدةً أن عقوبة رعي الإبل غرامة 500 ريال لكل متن.

منطقة مكة المكرمة:

كما ضبطت القوات الخاصة للأمن البيئي مقيمًا من الجنسية النجيرية مخالفًا لنظام البيئة لتلويثه البيئة والإضرار بالتربة بحرق مخلفات صناعية في منطقة مكة المكرمة.

منطقة حائل:

أيضا ضبطت القوات الخاصة للأمن البيئي مواطنًا مخالفًا لنظام البيئة لإشعاله النار في أراضي الغطاء النباتي في منطقة حائل، وتم تطبيق الإجراءات النظامية بحقه.

‏التعاون مع الجهات المختصة:

 وأوضحت أنه تم تطبيق الإجراءات النظامية بحقه، حاثةً على الإبلاغ عن أي حالات تمثل اعتداءً على البيئة أو الحياة الفطرية على الرقم (911) بمناطق مكة المكرمة والرياض والشرقية، و(999) و(996) في بقية مناطق المملكة.

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