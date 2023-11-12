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"كلوا واشربوا ولا تسرفوا".. 3 خطوات تحافظ لك على النعمة في العمرة

العمرة
ارشيفية
أ أ

حثت الشريعة الغراء على الاقتصاد في كل شيء حتى في الطعام والشراب، حيث قال الله تعالى "كلوا واشربوا ولا تسرفوا"، وفي هذا الصدد وجهت وزارة الحج والعمرة عدة نصائح للمعتمرين  لتفادي الهدر والإسراف أثناء أداء العمرة.اضافة اعلان

طرق لحفظ النعمة في العمرة:


وكتبت الوزارة على حسابها في منصة "إكس" : " في العمرة، نتجنّب الهدر والإسراف"، وذكرت عدة خطوات في ذلك والتي جاءت كالآتي:

1-شراء الطعام قدر الحاجة.

2- تنظيم أوقات تناول الوجبات.

3- التخلص من بقايا الأكل بطريقة صحيحة.

استعدادات تسبق العمرة:

وفي وقت سابق وجهت وزارة الحج والعمرة عدة نصائح للمعتمرين قبل التلبس بماسك العمرة، حتى يتم أداء الشعيرة بهدوء ويسر.

وكتبت الوزارة على صفحتها على منصة "إكس"، الاستعداد المسبق يسهّل عليك رحلة أداء العمرة، والتي جاءت كالآتي:


1-احذر الأطعمة الثقيلة.

2- شرب كمية كافية من السوائل.

3- الاستحمام قبل القدوم إلى المسجد الحرام.

4- ممارسة رياضة المشي في الأيام التي تسبق العمرة.
5- تناول الأدوية في موعدها.

ترطيب مناطق الوزن الزائد لتجنب تسلخات المشي.

7- أخذ قسط كاف من النوم في الليلة التي تسبق العمرة.

الحفاظ على الصحة في العمرة:


أيضا دعت وزارة الحج والعمرة، المعتمرين إلى اتخاذ مجموعة من الإجراءات والخطوات للحفاظ على صحتهم أثناء أداء العمرة. 

وأوصت الوزارة عبر حسابها في منصة "إكس" باتخاذ الآتي: 

-اصطحب وصفة دوائك.

-اشرب سوائل كافية.

-ارتد الكمامة عند الزحام.

-تجنب الحرارة والإجهاد.

-تعامل مع محلات الحلاقة المرخصة.

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