جوًا وبرًا وبحرًا.. "الجوازات" تواصل استقبال ضيوف الرحمن القادمين لأداء العمرة

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أعلنت المديرية العامة للجوازات أنها تواصل جهودها في استقبال ضيوف الرحمن القادمين لأداء العمرة لهذا العام 1445هـ، وإنهاء إجراءات دخولهم بيسر وسهولة. اضافة اعلان







تسهيل إجراءات دخول ضيوف الرحمن



تنبيه حول السفر إلى دول مجلس التعاون



آلية تجديد جواز السفر



إصدار الجواز



تحديد المدة اختياري



وأكدت الجوازات تسخير إمكاناتها كافة، لتسهيل إجراءات دخول ضيوف الرحمن، من خلال دعم منصاتها في المنافذ الدولية الجوية، والبرية، والبحرية، بأحدث الأجهزة التقنية التي يعمل عليها كوادر بشرية مؤهلة بلغات مختلفة.في الوقت نفسه، كشفت عن إمكانية السفر بالهوية الوطنية لدول مجلس التعاون الخليجي، شرط أن تكون صلاحية الهوية أكثر من ثلاثة أشهر دون النظر إلى صلاحية جواز السفر.1- الدخول لمنصة أبشر.2- تسديد الرسوم من المدفوعات الحكومية.3- اختيار خدمات من خدماتي.4- الجوازات.5- تجديد الجواز الإلكتروني.6- طلب تجديد الجواز تحديد مدة الجواز.7- الموافقة على الشروط والأحكام.8- اختيار عنوان تسليم الجواز.9- الإقرار بصحة المعلومات المسجلة.10- سداد رسوم إيصال الجواز.وأوضحت الجوازات، أنه بعد تنفيذ العملية يتعين على المستفيد مراجعة أقرب فرع للجوازات بدون موعد مسبق وذلك لفحص الجواز السابق

وفي سؤال آخر ورد فيه "عمري أكثر من (21) عامًا، هل يمكنني تجديد جوازي لمدة خمس سنوات؟".

وأجابت الجوازات، بقولها: نعم، تحديد المدة اختياري للمستفيد ويمكن سداد 300 ريال للحصول على مدة (5) سنوات أو سداد (600) ريال للحصول على عشر سنوات.





