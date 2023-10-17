قرار مهم من "الحج" بشأن تأشيرة الزيارة الإلكترونيّة للمعتمرين الأتراك

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أعلنت وزارة الحج والعمرة أنها قررت، اليوم الثلاثاء، منح تأشيرة الزيارة الإلكترونيّة للمعتمرين من جمهوريّة تركيا.





المزايا



منح التأشيرة الإلكترونية لموطني 6 دول



طريقتان للحصول على التأشيرة



تنبيهات مهمة جدًا من الوزارة للزائرين



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وأوضحت على حسابها في منصة "إكس"، أن مزايا التأشيرة الإلكترونية للمعتمرين الأتراك تتمثل في:1 – التقديم إلكترونيًا.2 – إقامة لمدة 90 يومًا.3 – التنقل حول كافة مناطق المملكة.4 – أداء المناسك وزيارة المسجد النبوي.يأتي هذا في وقت أعلنت فيه وزارة السياحة، إتاحة تأشيرة الزيارة إلكترونيًا لمواطني 6 دول جديدة، والتي تضم كلًّا من تركيا، وتايلاند، وبنما، وسانت كيتس ونيفيس، وسيشل، وموريشيوس.وبينت الوزارة أنه بإمكان حاملي جنسية إحدى هذه الدول التقدم بطلب الحصول على تأشيرة عن طريق طلب تأشيرة الزيارة إلكترونيًا أو مباشرة عند الوصول إلى أحد المنافذ الدولية للمملكة.1ـ يجب الالتزام بمدة الإقامة المحددة في تأشيرة الزيارة، وإذا كانت تأشيرة الزيارة من نوع دخول متعدد تكون مدة الإقامة تناقصية.2ـ تجديد التأشيرة غير متاح إلا بعد انتهاء صلاحيتها.3ـ تجنبًا للعقوبات يجب مغادرة المملكة قبل انتهاء مدة الإقامة المحددة في تأشيرة الزيارة.4ـ لا تخولك تأشيرة الزيارة للعمل مقابل أجر، أو تأدية مناسك العمرة خلال موسم الحج.



