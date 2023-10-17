منها حجز باقات الحج.. تعرف على أبرز خدمات منصة "نسك أعمال"

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تستعد وزارة الحج والعمرة، لإطلاق منصة "نسك أعمال" الإلكترونية، ضمن تطوير منظومة الخدمات المقدمة للحجاج والمعتمرين بحيث تكون رابطاً بين مقدم الخدمة وطالب الخدمة. اضافة اعلان





التحول الرقمي في الخدمات



وتضع الوزارة، اللمسات الأخيرة على هذه المنصة، التي تندرج ضمن التحول الرقمي في الخدمات، وفقًا لـ"عكاظ".وستكون واجهة موحدة لتقديم الخدمات ومرتبطة مع الجهات ذات العلاقة بخدمة ضيوف البيت الحرام، بحيث تكون هي القناة الأساسية لتقديم خدمات الحج والعمرة.أبرز خدمات منصة "نسك أعمال"وتتضمن المنصة الخدمات الأساسية المقدمة لضيوف البيت الحرام، التي كانت تقدم عبر تطبيق «نسك» الإلكتروني، مثل:1 - حجز باقات الحج.2 - حجز أداء مناسك العمرة.3 - حجز أداء الصلاة في الروضة الشريفة.4 - حجز الجولات الإثرائية.5 - شراء منتجات الحج والعمرة، التي تساعد الحاج والمعتمر على أداء نسكه.6 - شراء شرائح الاتصالات.7 - إنشاء محفظة رقمية لتحويل الأموال.