فريق طبي بمستشفى جامعة الملك عبدالعزيز ينهي معاناة طفل مصاب بعيب خلقي بالمريء

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نجح فريق طبي في المستشفى الجامعي التابع لجامعة الملك عبدالعزيز بجدة، اليوم في إنهاء معاناة طفل في الرابعة عشرة من العمر؛ يعاني عيبًا خِلقيًّا بالمريء. اضافة اعلان





عملية جراحية معقدة:



الفرق الجراحية:



إنهاء معاناة مريضة سبعينية



وأجرى المستشفى عملية جراحية غاية في التعقيد لهذا الطفل، تكللت بالنجاح -ولله الحمد-، وانتهاء معاناة الطفل الذي خضع لأكثر من تسع عمليات جراحية وتنظيرية في مراكز طبية أخرى.وتم قبول حالة المريض ومتابعته، وإجراء تدخلات المناظير الطبية المتقدمة من دعامات وحقن وغيرها، بعد ذلك تمت عملية جراحية أخرى للمريض بمكان التضييق والالتصاقات من العملية السابقة بواسطة ثلاث فِرق جراحية،.وبعد عملية معقدة تمكنت الفِرق الجراحية من استئصال التضييق كاملاً، وعمل توصيلة جراحية جديدة، وتم الكشف عليها وسلامتها، وبفضل من الله تعالى غادر المريض المستشفى بعد تماثُله للشفاء، ونهاية معاناة دامت سنوات عديدة.في وقت سابق، نجح فريق طبي في وحدة قسطرة وجراحة القلب بمستشفى الملك فهد العام بجدة، في إنهاء معاناة مريضة تبلغ 77 عاماً؛ بزراعة منظم لضربات القلب لا سلكي، عن طريق القسطرة القلبية التداخلية، من خلال الوريد الفخذي دون الحاجة إلى فتح الجلد بالكامل.وأوضحت صحة جدة، أن الجهاز المزروع يعد منظماً لضربات القلب لاسلكيًّا "ميكرا"؛ وهو أصغر بنسبة 93% من أجهزة تنظيم ضربات القلب التقليدية، الذي يزرع في القلب، من خلال قسطرة الشرايين.منظم قلب تقليديوبينت أن المريضة لديها منظم قلب تقليدي زُرع منذ أكثر من 10 سنوات، وحالتها متابعة بشكل دوري بعيادات القلب بالمستشفى، وأظهرت الفحوصات التشخيصية التي أجريت للمريضة أن بطارية منظم القلب منتهية، حيث قرر الفريق الطبي التدخل بصورة عاجلة لإجراء عملية زراعة منظم قلب لا سلكي، مشيرة إلى أن العملية تعد من العمليات النادرة والدقيقة، وبفضل الله تكللت العملية بالنجاح دون وجود أي مضاعفات تُذكر.يذكر أن وحدة الأشعة التداخلية بمستشفى الملك فهد خضعت لـ 700 إجراء تداخلي خلال ٨ شهور مضت من العام الحالي 2023.