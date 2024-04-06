في جازان ونجران.. 3 ضبطيات تطيح بتجار المخدرات

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أحبطت الدوريات البرية لحرس الحدود في قطاع العارضة بمنطقة جازان تهريب (135) كيلوجرامًا من نبات القات المخدر.
وجرى استكمال الإجراءات النظامية الأولية، وتسليم المضبوطات لجهة الاختصاص.
دوريات الأمن بمنطقة جازان: قبضت دوريات الأمن بمنطقة جازان على مواطن لترويجه مادة الإمفيتامين المخدر.
وجرى إيقافه واتخاذ الإجراءات النظامية بحقه، وإحالته إلى جهة الاختصاص.
قطاع سقام بمنطقة نجران: أحبطت الدوريات البرية لحرس الحدود في قطاع سقام بمنطقة نجران تهريب (25) كيلوجرامًا من مادة الحشيش المخدر.
وجرى استكمال الإجراءات النظامية الأولية، وتسليم المضبوطات لجهة الاختصاص.