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"مكافحة المخدرات" تحبط تهريب وترويج مواد مخدرة بعدة مناطق

مكافحة المخدرات
أرشيفية
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قبضت المديرية العامة لمكافحة المخدرات على مواطن بمنطقة تبوك لترويجه مادتي الحشيش والإمفيتامين المخدرتين وأقراصًا خاضعة لتنظيم التداول الطبي.
وجرى إيقافه واتخاذ الإجراءات النظامية بحقه، وإحالته إلى النيابة العامة.اضافة اعلان

منطقة عسير:

كما قبضت المديرية العامة لمكافحة المخدرات على مقيم من الجنسية الهندية بمنطقة عسير لترويجه (173) كيلوجرامًا من نبات القات المخدر.
وجرى إيقافه واتخاذ الإجراءات النظامية بحقه، وإحالته إلى النيابة العامة.

ضبط 8 مخالفين لتهريبهم 176 كيلو من القات

وفي وقت سابق، قبضت الدوريات البرية لحرس الحدود في قطاع الربوعة على 8 مخالفين لنظام أمن الحدود من الجنسية الإثيوبية، لتهريبهم 176 كيلوجرامًا من نبات القات المخدر، وجرى استكمال الإجراءات النظامية الأولية بحقهم، وتسليمهم والمضبوطات لجهة الاختصاص.

ضبط 4 مقيمين لترويجهم مادة الشبو

وفي منطقة الرياض، قبضت المديرية العامة لمكافحة المخدرات على 4 مقيمين من الجنسية الباكستانية بمنطقة الرياض لترويجهم 3.3 كيلوجرامات من مادة الميثامفيتامين المخدر الشبو، وجرى إيقافهم واتخاذ الإجراءات النظامية بحقهم، وإحالتهم إلى النيابة العامة.

ضبط شخص لترويجه أقراصًا خاضعة لتنظيم التداول الطبي

وفي منطقة الجوف، قبضت المديرية العامة لمكافحة المخدرات على مواطن بمنطقة الجوف لترويجه أقراصًا خاضعة لتنظيم التداول الطبي، وجرى إيقافه واتخاذ الإجراءات النظامية بحقه، وإحالته إلى النيابة العامة.

القبض على 6 مخالفين لنظام أمن الحدود بجازان

وفي جازان،  قبضت الدوريات البرية لحرس الحدود في قطاع الدائر على 6 مخالفين لنظام أمن الحدود من الجنسية اليمنية، لتهريبهم 90 كيلوجرامًا من نبات القات المخدر، وجرى استكمال الإجراءات النظامية الأولية بحقهم، وتسليمهم والمضبوطات لجهة الاختصاص.

ضرورة الإبلاغ عن تهريب أو ترويج المخدرات

وتهيب الجهات الأمنية بالإبلاغ عن كل ما يتوافر من معلومات لدى المواطنين والمقيمين عن أي نشاطات ذات صلة بتهريب أو ترويج المخدرات.
 وبينت أن ذلك يتم من خلال الاتصال بالأرقام "911" في مناطق مكة المكرمة والرياض والشرقية و"999" في بقية مناطق المملكة، ورقم بلاغات المديرية العامة لمكافحة المخدرات "995"، وعبر البريد الإلكتروني [email protected]، وستعالج جميع البلاغات بسرية تامة.

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