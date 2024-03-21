الجهات الأمنية توجه ضربات موجعة لتجار المخدرات بجدة وجازان وعسير

أ أ

أحبطت الدوريات البرية لحرس الحدود في قطاع الربوعة بمنطقة عسير تهريب (270) كيلوجرامًا من نبات القات المخدر، وجرى استكمال الإجراءات النظامية الأولية، وتسليم المضبوطات لجهة الاختصاص.



منطقة جازان:



محافظة جدة:



التعاون مع الجهات الأمنية:

