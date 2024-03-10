عاجل.. قبل ساعات من دخول رمضان.. ضربات أمنية موجعة تضبط أسلحة ومخدرات

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وجّهت الجهات
الأمنية المختلفة ضربات قوية لتجار المواد المخدرة بالمملكة قبل ساعات من دخول
رمضان، والتي نرصدها لكم في السطور التالية:
قطاع العارضة
بجازان:أحبطت الدوريات
البرية لحرس الحدود في قطاع العارضة بمنطقة جازان تهريب 165 كيلوجرامًا من نبات
القات المخدر.
وجرى استكمال الإجراءات النظامية الأولية، وتسليم المضبوطات لجهة الاختصاص.
الأفواج الأمنية
بجازان:قبضت دوريات
الأفواج الأمنية بمنطقة جازان على مواطن لترويجه نبات القات المخدر مخبأ في مركبة
يقودها بمحافظة العيدابي.
وتم إيقافه واتخاذ الإجراءات النظامية بحقه، وإحالته لجهة الاختصاص.
شرطة جازان:قبضت شرطة منطقة جازان على مواطن لترويجه مادتي الحشيش والميثامفيتامين
المخدرتين (الشبو)، وضبط بحوزته سلاح ناري وذخيرة حية.
وجرى إيقافه واتخاذ الإجراءات النظامية بحقه، وإحالته إلى جهة الاختصاص.
قطاع الربوعة بمنطقة عسير:أحبطت الدوريات البرية لحرس الحدود في قطاع الربوعة بمنطقة عسير تهريب 265
كيلوجرامًا من نبات القات المخدر، وجرى استكمال الإجراءات النظامية الأولية،
وتسليم المضبوطات لجهة الاختصاص.
قطاع العارضة بمنطقة جازان:قبضت الدوريات البرية لحرس الحدود في قطاع العارضة بمنطقة جازان على 3
مخالفين لنظام أمن الحدود من الجنسية الإثيوبية، لتهريبهم 21 كيلوجرامًا من مادة
الحشيش المخدر، وجرى استكمال الإجراءات النظامية الأولية بحقهم، وتسليمهم
والمضبوطات لجهة الاختصاص.
دوريات الأفواج الأمنية بمنطقة عسير:قبضت دوريات الأفواج الأمنية بمنطقة عسير على 10 مخالفين لنظام أمن الحدود
من الجنسية الإثيوبية لتهريبهم 174 كيلوجرامًا من نبات القات المخدر بمحافظة
الفرشة، وتم إيقافهم واتخاذ الإجراءات النظامية بحقهم، وإحالتهم لجهة الاختصاص.
التعاون مع الأمن:وتهيب الجهات الأمنية بالإبلاغ عن كل ما يتوافر من معلومات لدى المواطنين
والمقيمين عن أي نشاطات ذات صلة بتهريب أو ترويج المخدرات.
وذلك من خلال الاتصال بالأرقام (911) في مناطق مكة المكرمة والرياض والشرقية و(999) في بقية مناطق المملكة، ورقم بلاغات المديرية العامة لمكافحة المخدرات (995)، وعبر البريد الإلكتروني [email protected]، وستعالج جميع البلاغات بسرية تامة.