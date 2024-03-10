عاجل.. قبل ساعات من دخول رمضان.. ضربات أمنية موجعة تضبط أسلحة ومخدرات

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وجّهت الجهات الأمنية المختلفة ضربات قوية لتجار المواد المخدرة بالمملكة قبل ساعات من دخول رمضان، والتي نرصدها لكم في السطور التالية:





قطاع العارضة بجازان:



الأفواج الأمنية بجازان:



شرطة جازان:



قطاع الربوعة بمنطقة عسير:



قطاع العارضة بمنطقة جازان:



دوريات الأفواج الأمنية بمنطقة عسير:



التعاون مع الأمن:

