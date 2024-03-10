الأحد، 29 شعبان 1445 ، 10 مارس 2024

أعلن معنا

اتصل بنا

تواصل على نبض
صحيفة تواصل الالكترونية

عاجل.. قبل ساعات من دخول رمضان.. ضربات أمنية موجعة تضبط أسلحة ومخدرات

الحرب على المخدرات - حرس الحدود - مكافحة المخدرات - الامن العام
أرشيفية
أ أ
addtoany link whatsapp telegram twitter facebook
وجّهت الجهات الأمنية المختلفة ضربات قوية لتجار المواد المخدرة بالمملكة قبل ساعات من دخول رمضان، والتي نرصدها لكم في السطور التالية:

قطاع العارضة بجازان:اضافة اعلان

أحبطت الدوريات البرية لحرس الحدود في قطاع العارضة بمنطقة جازان تهريب 165 كيلوجرامًا من نبات القات المخدر.
 وجرى استكمال الإجراءات النظامية الأولية، وتسليم المضبوطات لجهة الاختصاص.

الأفواج الأمنية بجازان:

قبضت دوريات الأفواج الأمنية بمنطقة جازان على مواطن لترويجه نبات القات المخدر مخبأ في مركبة يقودها بمحافظة العيدابي.
 وتم إيقافه واتخاذ الإجراءات النظامية بحقه، وإحالته لجهة الاختصاص.

شرطة جازان:

قبضت شرطة منطقة جازان على مواطن لترويجه مادتي الحشيش والميثامفيتامين المخدرتين (الشبو)، وضبط بحوزته سلاح ناري وذخيرة حية.
 وجرى إيقافه واتخاذ الإجراءات النظامية بحقه، وإحالته إلى جهة الاختصاص.

قطاع الربوعة بمنطقة عسير:

أحبطت الدوريات البرية لحرس الحدود في قطاع الربوعة بمنطقة عسير تهريب 265 كيلوجرامًا من نبات القات المخدر، وجرى استكمال الإجراءات النظامية الأولية، وتسليم المضبوطات لجهة الاختصاص.

قطاع العارضة بمنطقة جازان:

قبضت الدوريات البرية لحرس الحدود في قطاع العارضة بمنطقة جازان على 3 مخالفين لنظام أمن الحدود من الجنسية الإثيوبية، لتهريبهم 21 كيلوجرامًا من مادة الحشيش المخدر، وجرى استكمال الإجراءات النظامية الأولية بحقهم، وتسليمهم والمضبوطات لجهة الاختصاص.

دوريات الأفواج الأمنية بمنطقة عسير:

قبضت دوريات الأفواج الأمنية بمنطقة عسير على 10 مخالفين لنظام أمن الحدود من الجنسية الإثيوبية لتهريبهم 174 كيلوجرامًا من نبات القات المخدر بمحافظة الفرشة، وتم إيقافهم واتخاذ الإجراءات النظامية بحقهم، وإحالتهم لجهة الاختصاص.

التعاون مع الأمن:

وتهيب الجهات الأمنية بالإبلاغ عن كل ما يتوافر من معلومات لدى المواطنين والمقيمين عن أي نشاطات ذات صلة بتهريب أو ترويج المخدرات.
 وذلك من خلال الاتصال بالأرقام (911) في مناطق مكة المكرمة والرياض والشرقية و(999) في بقية مناطق المملكة، ورقم بلاغات المديرية العامة لمكافحة المخدرات (995)، وعبر البريد الإلكتروني [email protected]، وستعالج جميع البلاغات بسرية تامة.

اقرأ أيضا

عاجل.. خادم الحرمين يوجه كلمة للمواطنين والمقيمين في المملكة والمسلمين بمناسبة حلول شهر رمضان

خادم الحرمين وولي العهد يبعثان برقيات تهانٍ لقادة الدول الإسلامية بمناسبة حلول شهر رمضان المبارك

عاجل.. المحكمة العليا : غدًا الاثنين غرة شهر رمضان المبارك

النجدي يصل 2500 ريال.. إقبال كبير على أسواق المواشي بحائل مع ‏قرب شهر رمضان ‏المبارك

مراسل الإخبارية: من المتوقع رؤية هلال شهر رمضان في مرصد "حوطة سدير

كلمات البحث
addtoany link whatsapp telegram twitter facebook

أخبار ذات صلة

السجن --- سجن - القبض الامن العام - تم القبض - تعبيرية 5:55 م السبت، 02 مارس 2024

إحباط تهريب 115 كيلو جرامًا من المخدرات بجازان وضبط مواطن عرض 13 كائنًا فطريًا

الشبو - شبو - مخدرات 6:45 م الأحد، 25 فبراير 2024

دوريات الإدارة العامة للمجاهدين بمحافظة جدة تقبض على مقيم لترويجه مادة (الشبو) المخدر

Screenshot_3 5:31 م السبت، 17 فبراير 2024

سوداني بتبوك ويمني بجازان.. الإطاحة بمروجي مواد مخدرة

حرس الحدود 4:14 م السبت، 17 فبراير 2024

حرس الحدود بجازان يقبض على 4 مخالفين لنظام أمن الحدود لتهريبهم 115 كيلوجرامًا من المخدرات