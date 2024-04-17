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فيديو.. لن تصدق ما فعله هذا الرجل بـ"العملة" في الرياض وعقوبة مغلّظة تنتظره

ريالات سعودية
عقوبة السجن سنوات في انتظار المتهم
أ أ
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ألقت شرطة محافظة الدوادمي، بمنطقة الرياض، القبض على مواطن تعمد إتلاف العملة في محتوى مرئي، وتوثيق ذلك ونشره.
وجرى إيقاف المتهم، واتخاذ الإجراءات النظامية بحقه وإحالته إلى النيابةاضافة اعلان


عقوبة إتلاف العملة


وسبق وأعلنت النيابة العامة أن "كل من تعمد بسوء قصد تغيير معالم النقود المتداولة نظاميًا داخل المملكة، أو تشويهها أو تمزيقها أو غسلها بالمواد الكيميائية، أو إنقاص وزنها، أو حجمها، أو إتلافها جزئيًا بأية وسيلة، يعاقب بالسجن لمدة تصل إلى 5 سنوات، وبغرامة تصل إلى 10 آلاف ريال".
وأضافت، أن ذلك يأتي، وفقًا للمادة الثالثة من النظام الجزائي الخاص، ضمن تزييف وتقليد النقود.
كما قالت: "كل من حاز نقودًا أو مقلدة للنقود المتداولة نظامًا داخل المملكة، أو خارجها مع علمه بتزييفها دون سبب مقبول، يعاقب بالسجن مدة تصل إلى خمس سنوات، ومع غرامة مالية تصل إلى خمسين ألف ريال".
وبينت أن "كل من زيف أو قلد نقودًا متداولة نظامًا بالمملكة أو خارجها يُعاقب بالسجن مدة تصل إلى خمس وعشرين سنة، والغرامة تصل إلى نصف مليون ريال".

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