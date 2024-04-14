الأحد، 05 شوال 1445 ، 14 أبريل 2024

أعلن معنا

اتصل بنا

تواصل على نبض
صحيفة تواصل الالكترونية

النيابة العامة تحذر: السجن والغرامة عقوبة مخالفة نظام العلامات التجارية

النيابة العامة
نظام العلامات التجارية
أ أ
addtoany link whatsapp telegram twitter facebook

أوضحت النيابة العامة أن العلامات التجارية هي عبارة عن الأسماء المتخذة شكلاً مميزًا، أو الإمضاءات، أو الكلمات، أو الحروف، أو الأرقام، أو الرسوم، أو أي إشارة أخرى للدلالة على أن الشيء المراد وضع العلامة عليه يعود لمالك العلامة، بداعي صنعه، أو انتقائه، أو اختراعه، أو الاتجار به، أو للدلالة على تأدية خدمة من الخدمات.اضافة اعلان

عقوبة مخالفة نظام العلامات التجارية

وقالت النيابة عبر حسابها في منصة إكس: "كل مَن استعمل علامة غير مسجلة، تكون من العلامات التي تحمل تعبيرًا، أو إشارة، أو رسمًا مخالفًا للنظام العام أو الآداب العامة، يُعاقَب وفق نظام (العلامات التجارية) بالتالي:
- السجن مدة تصل إلى ثلاثة أشهر
- غرامة مالية تصل إلى ٢٥٠ ألفًا، ولا تقل عن ٢٠ ألف ريال
- أو بإحدى هاتَين العقوبتَين.


وفي وقت سابق، أكدت النيابة العامة، أنه يُحظر صنع المفرقعات، أو حيازتها، أو تصديرها، أو استيرادها، أو بيعها، أو استعمالها، أو نقلها، أو تخزينها، أو إتلافها، أو التدريب عليها، إلا بتصريح وفقاً لأحكام نظام المتفجرات والمفرقعات ولائحته.

تفاصيل عقوبة الإتجار في المفرقعات

وأضافت أن عقوبة كل من هرب مفرقعات إلى داخل المملكة أو صنعها أو أتجر فيها، هذه التعليمات تشمل السجن مدة تصل إلى 6 أشهر، وغرامة تصل إلى 100 ألف ريال
وكانت النيابة العامة، قد أكدت في وقت سابق، أن التشهير بالآخرين، أو إلحاق الضرر بهم بأي طريقة كانت، عبر وسائل التواصل الاجتماعي، يعد من السلوكيات الآثمة التي تستوجب المساءلة الجزائية، طبقاً لنظام مكافحة جرائم المعلوماتية.
وأوضحت النيابة العامة، أن عقوبة التشهير بالآخرين وإلحاق الضرر بهم تشمل السجن سنة وغرامة تصل إلى 500 ألف ريال.

 

اقرأ أيضا

ضربات قاصمة.. الأمن يُباغت تجار السموم ومهربي المخدرات من تبوك لجازان

آخر إجازة مطولة للطلاب في الفصل الدراسي الثالث

تشغيل وصيانة.. أمانة نجران تطرح 20 فرصة استثمارية

هل أنت مستعد؟.. إجراء المقابلات مع المرشحين للوظائف التعليمية الأربعاء

مع تقلبات الجو.. أهم 4 خطوات للتعامل مع الرياح والغبار

تابعوا آخر أخبار تواصل على
whatsapp twitter nabd news
كلمات البحث
addtoany link whatsapp telegram twitter facebook

أخبار ذات صلة

المرور - نقاط فرز المركبات بمداخل العاصمة المقدسة 8:46 م الجمعة، 12 أبريل 2024

"المرور": تبقى 6 أيام على بداية تطبيق تخفيض المخالفات المرورية

المفرقعات 2:00 ص الجمعة، 05 أبريل 2024

عاجل.. النيابة العامة تحدد عقوبة تهريب المفرقعات إلى داخل المملكة أو صنعها والاتجار فيها

النيابة العامة - السعودية 10:01 م الثلاثاء، 02 أبريل 2024

عاجل.. النيابة العامة تحدد عقوبة التشهير بالآخرين عبر وسائل التواصل الاجتماعي

البرنامج الوطني لمكافحة التستر التجاري 9:36 م الإثنين، 01 أبريل 2024

عطر وجوال يورطان مواطناً في جريمة تستر تجاري.. السجن وغرامة نصف مليون ريال