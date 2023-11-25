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عمليات احتيال مالي تجاوزت 22 مليون ريال.. وتحرك عاجل من شرطة المدينة المنورة

شرطة - الامن العام - الداخلية - القبض
الأمن العام
أ أ
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قبضت إدارة التحريات والبحث الجنائي بشرطة منطقة المدينة المنورة على مقيم من الجنسية الباكستانية ووافد بتأشيرة زيارة من الجنسية الهندية.

شقة سكنية:

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وبحسب البيان، اتخذ المتهمون شقة سكنية مزودة بأجهزة وشرائح اتصال، وكرًا لتنفيذ عمليات احتيال مالي بانتحال صفة غير صحيحة وبث إعلانات وهمية في مواقع التواصل الاجتماعي للحصول على بيانات المجني عليهم والدخول إلى حساباتهم البنكية والاستيلاء على أموالهم.

ووصل عدد البلاغات في مناطق المملكة (146) بلاغًا، وتجاوزت عمليات السحوبات المالية (22) مليون ريال، وجرى إيقافهما واتخاذ الإجراءات النظامية بحقهما، وإحالتهما للنيابة العامة.

منطقة تبوك:


كما قبضت دوريات الأمن بمنطقة تبوك على مقيمين من الجنسية الباكستانية لاتخاذهما مبنى تحت الإنشاء وكرًا لترويج مادة الميثامفيتامين المخدر (الشبو)، وجرى إيقافهما واتخاذ الإجراءات النظامية بحقهما، وإحالتهما إلى جهة الاختصاص.

محافظة جدة:



قبضت المديرية العامة لمكافحة المخدرات على مواطن بمحافظة جدة لترويجه (17.2) كيلوجرامًا من مادة الحشيش المخدر، وجرى إيقافه واتخاذ الإجراءات النظامية بحقه، وإحالته إلى النيابة العامة.

الجهات الأمنية:



وتهيب الجهات الأمنية بالإبلاغ عن كل ما يتوافر من معلومات لدى المواطنين والمقيمين عن أي نشاطات ذات صلة بتهريب أو ترويج المخدرات، وذلك من خلال الاتصال بالأرقام (911) في مناطق مكة المكرمة والرياض والشرقية و(999) في بقية مناطق المملكة.

كما تم تخصيص رقم بلاغات المديرية العامة لمكافحة المخدرات (995)، وعبر البريد الإلكتروني [email protected]، وستعالج جميع البلاغات بسرية تامة.

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