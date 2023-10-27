وفاة وإصابة 5 في تصادم على طريق مطار الباحة

الهلال الأحمر:



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فرق الإسعاف:





تسببت حادث تصادم على طريق مطار الباحة في وفاة وافد وإصابة 4 مواطنين.وقال المتحدث باسم الهلال الأحمر في منطقة الباحة عماد منسي إن غرفة العمليات تلقت بلاغاً عن حادثة تصادم عند الساعة: 18:33 مساء (الخميس)، تفيد بوجود حادثة تصادم على طريق المطار،وعلى الفور توجهت فرقتا إسعاف وفرقة عنايه للموقع، وبالمعاينة تبين وجود خمس إصابات إحداها إصابة بالغة نقلتها (cpr) ظهرت وفاتها لاحقاً،وأشار إلى أنه تم التعامل معها إسعافياً حسب البروتوكول الإسعافي المتبع، لافتاً إلى أن إصابتين منها خطيرة وأخريين متوسطة تم نقلها لمستشفى العقيق العام.حادث آخر:في وقت سابق، وقع تصادم بين مركبتين، وعلى إثرهما لقي ثلاثة مواطنين؛ مصرعهم وأصيب ثلاثة آخرون بإصابات بالغة.وفاة 3 مؤذنين وإصابة آخرينوحسب "عكاظ" فإن المتوفين الثلاثة يعملون في وزارة الشؤون الإسلامية بمهنة مؤذن، فيما لا يزال التحقيق جاريًا لمعرفة أسباب الحادث.وزير الشؤون الإسلامية ينعي المتوفينومن ناحيته، نعى وزير الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد الدكتور عبداللطيف آل الشيخ المتوفين الثلاثة، عبر حسابه على منصة إكس، حيث قال: «فجعنا بخبر وفاة ثلاثة مؤذنين من منسوبي فرع الوزارة بمنطقة الباحة، وهم حمدان بن مبارك الغامدي، ضاوي بن عايض الغامدي، مسفر بن سعيد الغامدي -رحمهم الله- إثر تعرضهم لحادث مروري».وأعرب آل الشيخ عن تعازيه لذويهم، وباسمه ونيابة عن منسوبي الوزارة، تقدم بأحر التعازي وصادق المواساة لأهاليهم وذويهم، وسأل الله سبحانه وتعالى أن يتغمدهم بواسع رحمته وأن يسكنهم فسيح جناته، وأن يلهم أهليهم وذويهم الصبر والسلوان.حادثة تصادم بين مركبتينوكان المتحدث باسم هيئة الهلال الأحمر في منطقة الباحة، كشف أن غرفة العمليات تلقت بلاغًا عن حادثة تصادم بين مركبتين" على طريق كرا الصايدة، مبينًا أنه تم توجيه ثلاث فرق إسعافية والقيادي الميداني للموقع، وتبيّن وقوع ست إصابات تم فرزها والتعامل معها إسعافياً بالموقع حسب البروتوكول الإسعافي.