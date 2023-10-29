الأحد، 14 ربيع الثاني 1445 ، 29 أكتوبر 2023

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تنبه مهم لمستخدمي الطرق في منطقة تبوك

امطار غزيرة على تبوك
تبوك
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أصدر "أمن الطرق" تنبيها مهما  لمستخدمي الطرق بمنطقة تبوك في كلٍّ من "الوجه  وأملج و ضباء".

أمطار غزيرة

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وأضاف: نود التنويه بأن المنطقة قد تشهد بمشيئة الله أمطار غزيرة يُصاحب ذلك نشاط في الرياح السطحية مما يحدُ من مدى الرؤية.

وتابع: لذا نأمل أخذ الحيطة أثناء القيادة متمنين السلامة للجميع.

وأمس السبت، وجه حساب أمن الطرق تنبيها عاجلا تنبيه لمستخدمي الطرق بمنطقة حائل في كلٍّ من ( الحائط- السليمى- الشملي-الغزالة- حائل- موقق ).

مستخدمي الطرق في حائل:

وكتب الحساب أمس على منصة "إكس" :" نود التنويه بأن المنطقة قد تشهد بمشيئة الله أمطار غزيرة يُصاحب ذلك نشاط في الرياح السطحية مما يحدُ من مدى الرؤية ، لذا نأمل أخذ الحيطة أثناء القيادة متمنين السلامة للجميع".

تنبيه عاجل:



في وقت سابق، أصدرت المديرية العامة للدفاع المدني ، تنبهًا عاجلًا لأهالي منطقة تبوك من حالة مطرية متوقعة.

وأوضحت على حسابها في منصة "إكس"، أنها تدعو إلى توخي الحيطة وإتباع الإرشادات إثر الحالة المناخية التي تشهدها أجزاء من منطقة تبوك.


الدفاع المدني يدعو إلى أخذ الحيطة والحذر



فيما دعا الدفاع المدني إلى أخذ الحيطة والحذر هطول أمطار رعدية مع رياح مغبرة على معظم مناطق المملكة، مشددًا على من ضرورة البقاء في أماكن آمنة أثناء هبوب الرياح وهطول الأمطار.


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