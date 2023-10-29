تنبه مهم لمستخدمي الطرق في منطقة تبوك

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أصدر "أمن الطرق" تنبيها مهما لمستخدمي الطرق بمنطقة تبوك في كلٍّ من "الوجه وأملج و ضباء".





أمطار غزيرة

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وتابع: لذا نأمل أخذ الحيطة أثناء القيادة متمنين السلامة للجميع.

تنبيه عاجل:



الدفاع المدني يدعو إلى أخذ الحيطة والحذر

pic.twitter.com/9GobSCUTIP #أمن_الطرق تنبيه لمستخدمي الطرق بمنطقة تبوك في كلٍّ من ( الوجه - أملج - ضباء ) نود التنويه بأن المنطقة قد تشهد بمشيئة الله أمطار غزيرة يُصاحب ذلك نشاط في الرياح السطحية مما يحدُ من مدى الرؤية ، لذا نأمل أخذ الحيطة أثناء القيادة متمنين السلامة للجميع. #الوقاية_أمان October 29, 2023

وأضاف: نود التنويه بأن المنطقة قد تشهد بمشيئة الله أمطار غزيرة يُصاحب ذلك نشاط في الرياح السطحية مما يحدُ من مدى الرؤية.وأمس السبت، وجه حساب أمن الطرق تنبيها عاجلا تنبيه لمستخدمي الطرق بمنطقة حائل في كلٍّ من ( الحائط- السليمى- الشملي-الغزالة- حائل- موقق ).مستخدمي الطرق في حائل:وكتب الحساب أمس على منصة "إكس" :" نود التنويه بأن المنطقة قد تشهد بمشيئة الله أمطار غزيرة يُصاحب ذلك نشاط في الرياح السطحية مما يحدُ من مدى الرؤية ، لذا نأمل أخذ الحيطة أثناء القيادة متمنين السلامة للجميع".في وقت سابق، أصدرت المديرية العامة للدفاع المدني ، تنبهًا عاجلًا لأهالي منطقة تبوك من حالة مطرية متوقعة.وأوضحت على حسابها في منصة "إكس"، أنها تدعو إلى توخي الحيطة وإتباع الإرشادات إثر الحالة المناخية التي تشهدها أجزاء من منطقة تبوك.فيما دعا الدفاع المدني إلى أخذ الحيطة والحذر هطول أمطار رعدية مع رياح مغبرة على معظم مناطق المملكة، مشددًا على من ضرورة البقاء في أماكن آمنة أثناء هبوب الرياح وهطول الأمطار.