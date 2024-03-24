الإثنين، 15 رمضان 1445 ، 25 مارس 2024

أعلن معنا

اتصل بنا

تواصل على نبض
صحيفة تواصل الالكترونية

على مدار 24 ساعة.. حافلات المدينة توفر مسارين للنقل إلى المسجد النبوي

حافلات
حافلات المدينة
أ أ
addtoany link whatsapp telegram twitter facebook
أعلنت حافلات المدينة المنورة، التي تشرف عليها هيئة تطوير المدينة المنورة اليوم، توفر مسارين ضمن منظومة النقل العام.

توفر مسارين للنقل إلى المسجد النبوي:

اضافة اعلان
وأوضحت أن المسارين يعملان على مدار الـ24 ساعة ذهاباً وإياباً من مطار الأمير محمد بن عبدالعزيز ومحطة قطار الحرمين السريع إلى المسجد النبوي، وذلك طيلة شهر رمضان المبارك.
ودعت حافلات المدينة المنورة الراغبين بشراء التذاكر التسجيل عبر الرابط التالي (هنا)

مواعيد عمل الحافلات:


وكانت  هيئة تطوير المدينة المنورة قد خصصت من خلال مشروع حافلات المدينة أسطول نقل يضم أكثر من 200 حافلة حديثة ومطورة لنقل الأفراد والمصلين من وإلى المسجد النبوي.
وأوضحت هيئة تطوير المدينة المنورة، أن عمل الحافلات يبدأ من الساعة الثالثة عصرا حتى بعد صلاة التراويح بساعة، في حين خصصت 7 نقاط للوقوف ونقل المصلين في المدينة 6 منها للنقل إلى المسجد النبوي وواحدة للنقل إلى مسجد قباء.
وتسعى هيئة تطوير المدينة المنورة إلى تخفيف كثافة المركبات من خلال تخصيص الحافلات بالنقل وتجميعهم بنقاط ما بعد الدائري الثاني لنقل المصلين من النقاط المحددة إلى المسجد النبوي وبأسعار رمزية يمكن تسديدها عبر تطبيق الحافلات أو كروت يتم شراؤها من قبل المستفيدين في نقاط التوقف.

اقرأ أيضا

شاهد.. حالة مطرية غزيرة على البدائع

أمر ملكي بترقية وتعيين 126 قاضياً بوزارة العدل

"الغذاء والدواء" تنصح مستخدمي الأدوية المسيلة للدم بتجنب هذه الأغذية

عاجل.. صدور الأهلية للدورة 77 من حساب المواطن

الدفاع المدني: نتابع الحالة المطرية ميدانيًا وندعو لأخذ الحيطة والحذر (صور)

تابعوا آخر أخبار تواصل على
whatsapp twitter nabd news
كلمات البحث
addtoany link whatsapp telegram twitter facebook

أخبار ذات صلة

ا 10:27 م السبت، 23 مارس 2024

أكثر من 10 ملايين مصل في المسجد النبوي خلال العشر الأولى من رمضان

المسجد النبوي 2:02 ص السبت، 23 مارس 2024

عاجل.. الإعلان عن بدء خدمة التسجيل للاعتكاف بالمسجد النبوي

ماء زمزم 4:34 ص الخميس، 21 مارس 2024

300 طن يوميا.. إجراء يومي للتأكد من سلامة ماء زمزم بالمسجد النبوي.. تعرف عليه

حافلات المدينة المنورة 9:00 م الأحد، 10 مارس 2024

حافلات المدينة تبدأ خدمة نقل الزائرين والأهالي إلي المسجد النبوي ومسجد قباء