على مدار 24 ساعة.. حافلات المدينة توفر مسارين للنقل إلى المسجد النبوي

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أعلنت حافلات المدينة المنورة، التي تشرف عليها هيئة تطوير المدينة المنورة اليوم، توفر مسارين ضمن منظومة النقل العام.



توفر مسارين للنقل إلى المسجد النبوي:

مواعيد عمل الحافلات: