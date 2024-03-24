على مدار 24 ساعة.. حافلات المدينة توفر مسارين للنقل إلى المسجد النبوي

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أعلنت حافلات المدينة المنورة،
التي تشرف عليها هيئة تطوير المدينة المنورة اليوم، توفر مسارين ضمن منظومة النقل
العام.
توفر مسارين للنقل إلى المسجد النبوي:
وأوضحت أن المسارين يعملان على مدار الـ24 ساعة ذهاباً وإياباً من مطار الأمير محمد بن عبدالعزيز ومحطة قطار الحرمين السريع إلى المسجد النبوي، وذلك طيلة شهر رمضان المبارك.
ودعت حافلات المدينة المنورة الراغبين بشراء التذاكر التسجيل عبر الرابط التالي (هنا)
مواعيد عمل الحافلات:
وكانت هيئة تطوير المدينة المنورة قد خصصت من خلال مشروع حافلات المدينة أسطول نقل يضم أكثر من 200 حافلة حديثة ومطورة لنقل الأفراد والمصلين من وإلى المسجد النبوي.
وأوضحت هيئة تطوير المدينة المنورة، أن عمل الحافلات يبدأ من الساعة الثالثة عصرا حتى بعد صلاة التراويح بساعة، في حين خصصت 7 نقاط للوقوف ونقل المصلين في المدينة 6 منها للنقل إلى المسجد النبوي وواحدة للنقل إلى مسجد قباء.
وتسعى هيئة تطوير المدينة المنورة إلى تخفيف كثافة المركبات من خلال تخصيص الحافلات بالنقل وتجميعهم بنقاط ما بعد الدائري الثاني لنقل المصلين من النقاط المحددة إلى المسجد النبوي وبأسعار رمزية يمكن تسديدها عبر تطبيق الحافلات أو كروت يتم شراؤها من قبل المستفيدين في نقاط التوقف.