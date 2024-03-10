حافلات المدينة تبدأ خدمة نقل الزائرين والأهالي إلي المسجد النبوي ومسجد قباء

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أعلنت هيئة تطوير المدينة المنورة اليوم, عن بدء مشروع "حافلات المدينة" لخدمات النقل الترددي والنقل العام, من وإلى المسجد النبوي، ومسجد قباء، عبر محطات متعددة في المدينة المنورة.



خدمات حافلات المدينة

