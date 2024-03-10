حافلات المدينة تبدأ خدمة نقل الزائرين والأهالي إلي المسجد النبوي ومسجد قباء

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أعلنت هيئة تطوير المدينة المنورة اليوم, عن بدء مشروع "حافلات المدينة" لخدمات النقل الترددي والنقل العام, من وإلى المسجد النبوي، ومسجد قباء، عبر محطات متعددة في المدينة المنورة.
خدمات حافلات المدينة وحددت الهيئة 7 مسارات لتقديم خدمة "النقل الترددي" لنقل المستفيدين من وإلى المسجد النبوي ونقطة واحدة من والي مسجد قباء، بدءاً من الساعة الثالثة مساء وتنتهي بعد صلاة التراويح بساعة.
وحددت الخدمة 7 مواقع لنقل المستفيدين إلى المسجد النبوي "ذهاباً وعودة" انطلاقاً من الاستاد الرياضي، ودرة المدينة، وسيد الشهداء، والجامعة الإسلامية، وحي الخالدية، وحي شطيه، وبني حارثة فيما خصصت موقع مواقف السيارات في العالية مول لنقل المستفيدين إلى مسجد قباء ذهاباً وعودة.
ودعت هيئة تطوير المدينة المنورة المستفيدين للاطلاع على محطات التوقف الخاصة بخدمة النقل الترددي عبر الرابط "هنا" , واختيار المحطة للتحقق من نقطة الانطلاق.