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عاجل.. الإعلان عن بدء خدمة التسجيل للاعتكاف بالمسجد النبوي

المسجد النبوي
المسجد النبوي
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أعلنت الهيئة العامة للعناية بشؤون المسجد النبوي، إتاحة خدمة التسجيل للراغبين في الاعتكاف لعام 1445هـ عبر تطبيق (زائرون) للأجهزة الذكية.اضافة اعلان

بدء خدمة التسجيل للاعتكاف بالمسجد النبوي

وتابعت الهيئة، أمس الجمعة، أن هذه الخدمة تتيح للمعتكف التسجيل والاطلاع على التعليمات والشروط التي يجب مراعاتها عند الاعتكاف بالمسجد النبوي مما يحقق النجاح المأمول لشعيرة الاعتكاف.

3 شروط للاعتكاف بالمسجد الحرام

أعلنت الهيئة العامة لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي، عن البدء في استقبال الراغبين في التسجيل في خدمة الاعتكاف بالمسجد الحرام خلال العشر الأواخر من شهر رمضان المبارك، اعتبارًا من اليوم الأحد وحتى اكتمال العدد.

شروط الاعتكاف بالمسجد الحرام

وحددت الهيئة شروط الاعتكاف على النحو التالي:
- الموافقة على التعهدات والضوابط النظامية للمسجد الحرام والالتزام بها.
- الالتزام بالدخول للاعتكاف في الوقت المحدد يوم 20 رمضان.
- أن لا يقل عمر المعتكف عن 18 سنة.

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