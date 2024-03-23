عاجل.. الإعلان عن بدء خدمة التسجيل للاعتكاف بالمسجد النبوي

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أعلنت الهيئة العامة للعناية بشؤون المسجد النبوي، إتاحة خدمة التسجيل للراغبين في الاعتكاف لعام 1445هـ عبر تطبيق (زائرون) للأجهزة الذكية.





بدء خدمة التسجيل للاعتكاف بالمسجد النبوي



3 شروط للاعتكاف بالمسجد الحرام



شروط الاعتكاف بالمسجد الحرام



وتابعت الهيئة، أمس الجمعة، أن هذه الخدمة تتيح للمعتكف التسجيل والاطلاع على التعليمات والشروط التي يجب مراعاتها عند الاعتكاف بالمسجد النبوي مما يحقق النجاح المأمول لشعيرة الاعتكاف.أعلنت الهيئة العامة لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي، عن البدء في استقبال الراغبين في التسجيل في خدمة الاعتكاف بالمسجد الحرام خلال العشر الأواخر من شهر رمضان المبارك، اعتبارًا من اليوم الأحد وحتى اكتمال العدد.وحددت الهيئة شروط الاعتكاف على النحو التالي:- الموافقة على التعهدات والضوابط النظامية للمسجد الحرام والالتزام بها.- الالتزام بالدخول للاعتكاف في الوقت المحدد يوم 20 رمضان.- أن لا يقل عمر المعتكف عن 18 سنة.