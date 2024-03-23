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أكثر من 10 ملايين مصل في المسجد النبوي خلال العشر الأولى من رمضان

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أرشيفية
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شهد المسجد النبوي خلال العشر الأولى من شهر رمضان المبارك توافد المصلين والزوار، وحرصت الهيئة العامة للعناية بشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي على تقديم أرقى وأجود الخدمات لهم.اضافة اعلان

المصلون في المسجد النبوي خلال العشر الأوائل:

وبلغ عدد المصلين في المسجد النبوي 9,818,474 مصلياً خلال العشر الأيام الأولى، كما بلغ عدد الزوار للسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم وصاحبيه رضي الله عنهما 739,702 ألف زائر.
وقامت الهيئة بالعمل على تسهيل الوصول لأروقة المسجد النبوي من خلال تنظيم دخول الزائرين والمصلين عبر مراقبين موزعين على الممرات الرئيسية والفرعية لضمان انسيابية الحركة.
كما تم توزيع عبوات من ماء زمزم على الزوار والمصلين بما يقارب 195،800 عبوة وبلغ عدد الوجبات الموزعة 2,908,53 وجبة إفطار في المسجد النبوي.
وبلغ عدد المستفيدين من الإرشاد المكاني زائراً، كما استفاد 6,910 زوار من الأشخاص ذوي الإعاقة وكبار السن في المواقع المجهزة لهم بما يناسب احتياجاتهم.

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