عشرات المزارعين.. انطلاق فعاليات مهرجان الورد بالطائف

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أعلنت وزارة البيئة والمياه والزراعة انطلاق فعاليات مهرجان مزارعي الورد الطائفي بمحافظة الطائف، والذي يضم عشرات المزارعين والأسر المنتجة.





انطلاق فعاليات مهرجان الورد بالطائف



محافظ الطائف يدشن مهرجان مزارعي الورد



فتح قنوات تسويقية لمنتجات مزارعي الورد



وأوضحت أن المهرجان يهدف لعرض منتجاتهم الزراعية والتعريف بها، كما يضم العديد من الفعاليات المتنوعة طوال مدة المهرجان.ودشن صاحب السمو الملكي الأمير سعود بن نهار بن سعود بن عبدالعزيز محافظ الطائف, فعاليات مهرجان مزارعي الورد الطائفي, الذي ينظمه مكتب وزارة البيئة والمياه والزراعة بمحافظة الطائف لمدة 5 أيام.وأوضح مدير مكتب الوزارة المهندس هاني القاضي أن المهرجان يضم أكثر من 60 مزارعًا وأسرة منتجة من المحافظة لعرض منتجاتهم الزراعية والتعريف بها, فيما يصاحب ذلك فعاليات متنوعة طوال مدة المهرجان.ودعا أهالي المحافظة والمراكز التابعة لها إلى زيارة المهرجان والاطلاع والاستفادة من ما يقدم من منتجات طوال أيامه والاستفادة من العروض المقدمة لجميع فئات المجتمع، مشيرًا إلى أن فرع الوزارة يسعى من خلال هذه الفعاليات لمساعدة المزارعين في فتح قنوات تسويقية لمنتجاتهم من داخل المحافظة وخارجها.وأكد مدير فرع وزارة البيئة والمياه والزراعة بمنطقة مكة المكرمة المهندس ماجد الخليف, حرص الوزارة على إقامة المهرجانات والفعاليات الزراعية في مناطق المملكة دعمًا للمزارعين للتعريف بمنتجاتهم وتبادل الخبرات بين المحافظات.وبين أن القطاع الزراعي بالطائف يحظى باهتمام سمو محافظ الطائف لتسخير كل السبل لتحقيق التنمية المستدامة للقطاع الزراعي بالمحافظة.