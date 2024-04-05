أحجام كبيرة.. شاهد تساقط كرات البرد شمال تربة بالطائف

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بالتزامن مع التقلبات الجوية والحالة المطرية التي تشهدها مناطق مختلفة من المملكة، تساقطت كرات البرد بأحجام كبيرة على تربة بالطائف مع أمطار ورياح بمنطقة مكة المكرمة.





تساقط كرات البرد شمال تربة بالطائف



أمطار غزيرة تؤدي إلى جريان السيول



الدفاع المدني يحذر من مخاطر السيول والأمطار



وأظهر مقطع فيديو تم تداوله على مواقع التواصل الاجتماعي، كيف تساقطت كرات البرد بأحجام كبيرة على تربة وسط تقلبات جوية ورياح قوية بالطائف.وفي تقريره عن حالة الطقس لهذا اليوم، توقع المركز الوطني للأرصاد أن الفرصة لا تزال الفرصة مهيأة لهطول أمطار رعدية متوسطة إلى غزيرة تؤدي إلى جريان السيول مصحوبة بزخات من البرد ورياح نشطة مثيرة للأتربة والغبار على أجزاء من مناطق نجران، جازان، عسير، الباحة، مكة المكرمة، الشرقية، الرياض.ودعت المديرية العامة للدفاع المدني، إلى توخي الحيطة والحذر، وضرورة البقاء في أماكن آمنة والابتعاد عن الأودية، وأماكن تجمع المياه وعدم السباحة فيها، كونها أماكن غير مناسبة لذلك وتشكل خطورة، والحرص على الإخبار عن الوجهة المحتملة حال السفر أو التنزه وموعد العودة.وشددت على أهمية الالتزام بالتعليمات المعلنة عبر وسائل الإعلام المختلفة ومواقع التواصل الاجتماعي.