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عاجل.. 5 أيام على إيداع رواتب الموظفين الحكوميين لشهر مارس

الراتب
راتب مارس سيتم إيداعه في 27 مارس
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يترقب العاملون بالقطاع الحكومي بالمملكة، موعد صرف رواتب شهر مارس خلال الأسبوع المقبل. 

موعد صرف راتب مارساضافة اعلان

ومن المقرر إيداع رواتب الموظفين العاملين بالقطاع الحكومي في 27 من مارس الجاري. 

مواعيد صرف الرواتب لعام 2024 

يأتي ذلك وفقًا لجدول الرواتب التي حددت وزارة المالية مواعيد صرفها على أساس الشهور الميلادية، وفقًا للتاريخ المالي، بناءً على توجيه ملكي بتوحيد صرف الرواتب. 

توحيد مواعيد صرف الرواتب

وتتضمن توجيهات خادم الحرمين الشريفين، الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود الصادرة في يناير 2018، بتوحيد مواعيد صرف الرواتب لكافة العاملين في الدولة لتكون في اليوم السابع والعشرين من كل شهر وفقًا للتقويم الميلادي.

موعد إيداع راتب مارس

وعلى ضوء جدول الرواتب المحدد سلفًا، فإنه من المقرر أن يتم إيداع راتب شهر مارس الجاري للموظفين بالقطاع الحكومي- يوم الأربعاء 27/03/2024- الموافق 17 من رمضان.

راتب شهر إبريل

فيما سيتم صرف راتب شهر إبريل - الأحد 28/04/2024 - الموافق 18 من شوال - أي بعد 18 يومًا من الاحتفال بعيد الفطر. 

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