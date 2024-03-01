عاجل.. موعد صرف الرواتب خلال شهر رمضان للموظفين الحكوميين

يهتم الموظفون بالقطاع الحكومي بمعرفة موعد صرف الرواتب خلال شهر رمضان المبارك.
يأتي ذلك فيما حددت وزارة المالية مواعيد صرف الرواتب على أساس الشهور الميلادية، وفقًا للتاريخ المالي، بناءً على توجيه ملكي بتوحيد صرف الرواتب.
وتتضمن توجيهات خادم الحرمين الشريفين، الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود الصادرة في يناير 2018، بتوحيد مواعيد صرف الرواتب لكافة العاملين في الدولة لتكون في اليوم السابع والعشرين من كل شهر وفقًا للتقويم الميلادي.
موعد الرواتب خلال شهر رمضان وعيد الفطر ومن المقرر أن يتم إيداع راتب شهر مارس الجاري - يوم الأربعاء 27/03/2024- الموافق 17 من رمضان، على أن يتم صرف راتب شهر إبريل - الأحد 28/04/2024 - الموافق 18 من شوال - أي بعد 18 يومًا من الاحتفال بعيد الفطر.
وفي العام الماضي، تم تقديم موعد صرف رواتب شهر يونيو ليكون يوم 26، بسبب تزامن إجازة عيد الأضحى مع موعد الصرف المعتاد.
في حين تم إيداع راتب شهر إبريل - الذي وافق عيد الفطر - في موعده المحدد يوم 27.
متى يتم تبكير أو تأجيل صرف الرواتب؟ووفقًا لوزارة المالية، فإنه إذا وافق يوم 27 من الشهر الميلادي يوم الجمعة يكون يوم الصرف يوم الخميس الذي قبله، وفي حال وافق يوم 27 من الشهر الميلادي يوم السبت يكون يوم الصرف يوم الأحد الذي بعده.
مواعيد صرف الرواتب لعام 2024
وفيما يلي مواعيد صرف الرواتب لعام 2024: