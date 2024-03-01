عاجل.. موعد صرف الرواتب خلال شهر رمضان للموظفين الحكوميين

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يهتم الموظفون بالقطاع الحكومي بمعرفة موعد صرف الرواتب خلال شهر رمضان المبارك.

يأتي ذلك فيما حددت وزارة المالية مواعيد صرف الرواتب على أساس الشهور الميلادية، وفقًا للتاريخ المالي، بناءً على توجيه ملكي بتوحيد صرف الرواتب.

وتتضمن توجيهات خادم الحرمين الشريفين، الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود الصادرة في يناير 2018، بتوحيد مواعيد صرف الرواتب لكافة العاملين في الدولة لتكون في اليوم السابع والعشرين من كل شهر وفقًا للتقويم الميلادي.





موعد الرواتب خلال شهر رمضان وعيد الفطر



متى يتم تبكير أو تأجيل صرف الرواتب؟



مواعيد صرف الرواتب لعام 2024





راتب يناير



راتب فبراير



راتب مارس



راتب إبريل



راتب مايو



راتب يونيو



راتب يوليو



راتب أغسطس



راتب سبتمبر



راتب أكتوبر



راتب نوفمبر



راتب ديسمبر



ومن المقرر أن يتم إيداع راتب شهر مارس الجاري - يوم الأربعاء 27/03/2024- الموافق 17 من رمضان، على أن يتم صرف راتب شهر إبريل - الأحد 28/04/2024 - الموافق 18 من شوال - أي بعد 18 يومًا من الاحتفال بعيد الفطر.وفي العام الماضي، تم تقديم موعد صرف رواتب شهر يونيو ليكون يوم 26، بسبب تزامن إجازة عيد الأضحى مع موعد الصرف المعتاد.في حين تم إيداع راتب شهر إبريل - الذي وافق عيد الفطر - في موعده المحدد يوم 27.ووفقًا لوزارة المالية، فإنه إذا وافق يوم 27 من الشهر الميلادي يوم الجمعة يكون يوم الصرف يوم الخميس الذي قبله، وفي حال وافق يوم 27 من الشهر الميلادي يوم السبت يكون يوم الصرف يوم الأحد الذي بعده.وفيما يلي مواعيد صرف الرواتب لعام 2024:الأحد 28/01/2024م – 16/7/1445هـالثلاثاء 27/02/2024م – 17/8/1445هــالأربعاء 27/03/2024م – 17/9/1445هـالأحد 28/04/2024م – 19/10/1445هـالإثنين 27/05/2024م – 19/11/1445هـالخميس 27/06/2024م – 21/12/1445 هـالأحد 28/07/2024م – 22/1/1446 هـالثلاثاء 27/08/2024م – 23/2/1446 هـالخميس 26/09/2024 – 23/3/1446هـالأحد 27/10/2024 – 24/4/1446هـالأربعاء 27/11/2024 – 25/5/1446هـالخميس 26/12/2024- 25/6/1446هـ