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عاجل.. موعد صرف الرواتب خلال شهر رمضان للموظفين الحكوميين

رواتب المواطنين
صرف الرواتب في 17 رمضان
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يهتم الموظفون بالقطاع الحكومي بمعرفة موعد صرف الرواتب خلال شهر رمضان المبارك.
يأتي ذلك فيما حددت وزارة المالية مواعيد صرف الرواتب على أساس الشهور الميلادية، وفقًا للتاريخ المالي، بناءً على توجيه ملكي بتوحيد صرف الرواتب. اضافة اعلان
وتتضمن توجيهات خادم الحرمين الشريفين، الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود الصادرة في يناير 2018، بتوحيد مواعيد صرف الرواتب لكافة العاملين في الدولة لتكون في اليوم السابع والعشرين من كل شهر وفقًا للتقويم الميلادي.

موعد الرواتب خلال شهر رمضان وعيد الفطر 

ومن المقرر أن يتم إيداع راتب شهر مارس الجاري - يوم الأربعاء 27/03/2024- الموافق 17 من رمضان، على أن يتم صرف راتب شهر إبريل - الأحد 28/04/2024 - الموافق 18 من شوال - أي بعد 18 يومًا من الاحتفال بعيد الفطر. 
وفي العام الماضي، تم تقديم موعد صرف رواتب شهر يونيو ليكون يوم 26، بسبب تزامن إجازة عيد الأضحى مع موعد الصرف المعتاد.
في حين تم إيداع راتب شهر إبريل - الذي وافق عيد الفطر - في موعده المحدد يوم 27.

متى يتم تبكير أو تأجيل صرف الرواتب؟

ووفقًا لوزارة المالية، فإنه إذا وافق يوم 27 من الشهر الميلادي يوم الجمعة يكون يوم الصرف يوم الخميس الذي قبله، وفي حال وافق يوم 27 من الشهر الميلادي يوم السبت يكون يوم الصرف يوم الأحد الذي بعده.

مواعيد صرف الرواتب لعام 2024


وفيما يلي مواعيد صرف الرواتب لعام 2024:


راتب يناير

الأحد          28/01/2024م – 16/7/1445هـ

راتب فبراير

الثلاثاء       27/02/2024م – 17/8/1445هــ

راتب مارس

الأربعاء      27/03/2024م – 17/9/1445هـ 

راتب إبريل

الأحد          28/04/2024م – 19/10/1445هـ 

راتب مايو

الإثنين         27/05/2024م – 19/11/1445هـ 

راتب يونيو

الخميس  27/06/2024م – 21/12/1445 هـ 

راتب يوليو 

الأحد       28/07/2024م – 22/1/1446 هـ

راتب أغسطس

الثلاثاء  27/08/2024م – 23/2/1446 هـ 

راتب سبتمبر

الخميس    26/09/2024 – 23/3/1446هـ 

راتب أكتوبر

الأحد    27/10/2024 – 24/4/1446هـ 

راتب نوفمبر

الأربعاء    27/11/2024 – 25/5/1446هـ 

راتب ديسمبر

الخميس     26/12/2024- 25/6/1446هـ



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