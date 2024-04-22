الإثنين، 13 شوال 1445 ، 22 أبريل 2024

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عاجل.. وزارة الحج تكشف عن الحد الأدنى للسن المعتمد في تسجيل حج 1445هـ

وزارة الحج والعمرة
أرشيفية
أ أ
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كشفت وزارة الحج والعمرة من خلال ردها على سؤال يستفسر عن وجود ابن محْرم لامرأة مسجلة في حج هذا العام.

الحد الأدنى لسن التسجيل في حج 1445هـ:اضافة اعلان

 وكانت الوزارة قد تلقت استفسار في حسابها على منصة إكس تقول فيه صاحبته :" ابني هو محرمي وعمره ١٤ عاما ونصف.. هل أقدر أحجز له تصريحا".
وجاء الرد من الوزارة على استفسارها بالقول :"حياكم الله.. الحد الأدنى للتسجيل في حج 1445هـ، لمن سيتم 15 سنة في 1/12/1445هـ.. دمتم بخير".

استمرار التقديم لحجاج الداخل:

كما ردت وزارة الحج والعمرة على سؤال أحد الأشخاص يستفسر فيه عن التقديم لحجاج الداخل هل لا يزال مستمر أم لا؟
وكان أحد الأشخاص قد وجه سؤالا للوزارة على حسابها في منصة إكس يقول فيه :" تسجيل حجاج الداخل مستمر.. ولا خلاص ما أقدر أسجل؟".
وجاء الرد من الحج والعمرة على سؤاله بالقول :"حياكم الله.. التقديم لحج عام 1445هـ ، لمن لم يسبق له الحج مستمر إلى نهاية فترة التقديم بتاريخ 7-12-1445هـ حسب المقاعد المتاحة".

صلاحية تأشيرة الحج:

أيضا كشفت وزارة الحج والعمرة عن المدة التي تكون فيها تأشيرة العمرة سارية ومدة سريان صلاحيتها.
وأعلنت الوزارة عبر حسابها على منصة إكس أن صلاحية تأشيرة العمرة ثلاثة أشهر من تاريخ إصدارها، على أن تنتهي بحد أقصى في 15 ذي القعدة من كل عام هجري.
وأوضحت أن ذلك بموجب التنسيق مع وزارة الخارجية ، استعدادًا لموسم الحج من كل عام.
 وكانت الوزارة قد ردت على عدد من الاستفسارات عبر منصة "إكس"، موضحة أنه تم اعتماد تاريخ إصدار تأشيرة العمرة موعداً لبدء سريان صلاحيتها لمدة ثلاثة أشهر، بدلاً مما كان في السابق باعتماد مدة سريانها بثلاثة أشهر اعتباراً من تاريخ الدخول إلى المملكة.
ومن المعلوم أن تأشيرة العمرة، هي خدمة إلكترونية تقدمها وزارة الخارجية ، وتمكن المستفيد من خارج المملكة من تقديم طلب تأشيرة عمرة ومراجعة الطلب.
 وتتيح للبعثات السعودية في الخارج إصدار تأشيرات العمرة الواردة عبر:
1-المسار الإلكتروني للعمرة.
2- طريقها عبر الدخول إلى الموقع الإلكتروني للوزارة.
3- اختيار الخدمة المطلوبة.
4- تعبئة النموذج الإلكتروني.

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