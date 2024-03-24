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حالة طبية حرجة.. بيان من سفارة المملكة في مصر

الإخلاء الطبي الجوي
طائرة الإخلاء الطبي الجوي
أ أ
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أعلنت سفارة المملكة لدى مصر، نقل مواطن إلى المملكة بطائرة الإخلاء الطبي إثر معاناته من حالة طبية حرجة.
وجاء في بيان نشرته عبر حسابها في منصة "إكس": "تابعت سفارة المملكة العربية السعودية لدى جمهورية مصر العربية، بالتعاون مع الجهات المصرية المعنية، نقل حالة طبية حرجة لمواطن من مطار القاهرة الدولي، عبر طائرة الإخلاء الطبي، لاستكمال علاجه في المملكة. يأتي ذلك في إطار حرص حكومة المملكة على رعاية وخدمة المواطنين".اضافة اعلان


نقل أكثر من 3 آلاف مريض سنويًا

يشار إلى أن أسطول طائرات الإخلاء الطبي الجوي يقوم سنويًا بنقل أكثر من 3 آلاف مريض، بما يزيد عن 1600 رحلة نقل للمرضى والأعضاء، بالإضافة لدوره المساند لوزارة الصحة والقطاعات الصحية الأخرى في الاستجابة للحالات الطارئة والتصدي لجائحة كورونا.

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