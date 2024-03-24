حالة طبية حرجة.. بيان من سفارة المملكة في مصر

أعلنت سفارة المملكة لدى مصر، نقل مواطن إلى المملكة بطائرة الإخلاء الطبي إثر معاناته من حالة طبية حرجة.
وجاء في بيان نشرته عبر حسابها في منصة "إكس": "تابعت سفارة المملكة العربية السعودية لدى جمهورية مصر العربية، بالتعاون مع الجهات المصرية المعنية، نقل حالة طبية حرجة لمواطن من مطار القاهرة الدولي، عبر طائرة الإخلاء الطبي، لاستكمال علاجه في المملكة. يأتي ذلك في إطار حرص حكومة المملكة على رعاية وخدمة المواطنين".
تابعت سفارة المملكة العربية السعودية لدى جمهورية مصر العربية، بالتعاون مع الجهات المصرية المعنية، نقل حالة طبية حرجة لمواطن من مطار القاهرة الدولي، عبر طائرة الإخلاء الطبي، لاستكمال علاجه في المملكة. يأتي ذلك في إطار حرص حكومة المملكة على رعاية وخدمة المواطنين. pic.twitter.com/i8KBMixxLZ— سفارة المملكة في القاهرة (@KSAembassyEG) March 24, 2024