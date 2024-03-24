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الدفاع المدني: نتابع الحالة المطرية ميدانيًا وندعو لأخذ الحيطة والحذر (صور)

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الدفاع المدني
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أعلن "الدفاع المدني"، متابعة ميدانيًا الحالة المطرية التي تشهدها معظم مناطق المملكة ميدانيًا، داعيًا إلى أخذ الحيطة والحذر.

وفي وقت سابق، دعت المديرية العامة للدفاع المدني، إلى الحيطة والحذر، من استمرار تساقط الأمطار والتقلبات الجوية على مكة والرياض وعدد من مناطق المملكة.اضافة اعلان

استمرار الأمطار والتقلبات الجوية

وطالبت على حسابها في منصة إكس، بضرورة البقاء في أماكن آمنة، والابتعاد عن أماكن تجمُّع السيول والمسـتنقعات المائية والأودية، وعدم السباحة فيها كونها أماكن غير مناسبة لذلك وتشكل خطورة، والالتزام بالتعليمات المعلنة عبر وسائل الإعلام المختلفة ومواقع التواصل الاجتماعي.

ضرورة البقاء في أماكن آمنة والابتعاد عن تجمُّع السيول

 وأوضحت أن الحالة المتوقعة من الأمطار والبرد والسيول والتقلبات الجوية تشمل منطقة مكة المكرمة والرياض والشرقية وعسير والباحة والحدود الشمالية.
 وأشارت إلى أن هذه المناطق من المتوقع أن تتأثر بأمطار خفيفة إلى متوسطة قد تؤدي إلى جريان السيول وتساقط البرد ورياح هابطة شديدة السرعة مثيرة للأتربة والغبار.

أمطار رعدية غزيرة وزخات البرد

وفي تقريره عن حالة الطقس لهذا اليوم، توقع مركز الأرصاد هطول أمطار رعدية متوسطة إلى غزيرة مصحوبة برياح نشطة مثيرة للأتربة والغبار وزخات من البرد.

جريان السيول بمناطق مختلفة من المملكة

وأضاف أن الحالة المطرية تؤدي إلى جريان السيول على أجزاء من مناطق الجوف، الحدود الشمالية، الرياض، القصيم، الشرقية، عسير، الباحة، مكة المكرمة وتكون خفيفة إلى متوسطة على أجزاء من مناطق حائل، نجران، جازان، تبوك.

رياح سطحية مثيرة للأتربة والغبار

 في حين تنشط رياح سطحية مثيرة للأتربة والغبار قد تؤدي إلى شبه انعدام في الرؤية الأفقية على أجزاء من مناطق حائل، القصيم، الجوف، تبوك، الأجزاء الشرقية من منطقتي مكة المكرمة، المدينة المنورة.

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