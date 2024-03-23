الأحد، 14 رمضان 1445 ، 24 مارس 2024

أعلن معنا

اتصل بنا

تواصل على نبض
صحيفة تواصل الالكترونية

تنبيه مهم من مطار الملك خالد إلى المسافرين

مطار الملك خالد الدولي
مطار الملك خالد
أ أ
addtoany link whatsapp telegram twitter facebook
دعا مطار الملك خالد الدولي بالرياض المسافرين للتواصل مع خطوط الطيران للتأكد من حالة الرحلات.
وقال المطار عبر حسابه بموقع "إكس": أعزاءنا المسافرين، نظرًا للظروف الجوية الحالية في العاصمة الرياض، يُرجى التواصل مع خطوط الطيران للتأكد من حالة الرحلة قبل توجهكم إلى مطار الملك خالد الدولي. نتمنى لكم رحلة آمنة".اضافة اعلان

تعليق الدراسة بالرياض:

وفي وقت سابق، قررت إدارة تعليم الرياض تحويل الدراسة الحضورية (عن بُعد) ليوم الأحد 14 رمضان 1445ه‍ـ عبر منصة مدرستي و منصة روضتي والمنصات المعتمدة لجميع الطلاب والطالبات ومنسوبي ومنسوبات المدارس من الهيئة التعليمية والإدارية.
جاء هذا بناءً على التقارير الواردة من المركز الوطني للأرصاد، وحرصًا على سلامة الجميع.
وقبل أيام، أعلنت الإدارة العامة للتعليم بمنطقة الرياض تحويل الدراسة (عن بُعد) عبر ‎منصة مدرستي ومنصة روضتي لجميع الطلاب والطالبات ومنسوبي ومنسوبات المدارس.
وقالت "بناءً على التقارير الواردة من المركز الوطني للأرصاد، وحرصًا على سلامة الجميع؛ فقد تقرر تحويل الدراسة يوم الثلاثاء 9 رمضان 1445ه‍ـ (عن بُعد) عبر منصة مدرستي ومنصة روضتي لجميع الطلاب والطالبات ومنسوبي ومنسوبات المدارس بـ تعليم الرياض ومكاتب التعليم".

اقرأ أيضا

المرور يقدم خيارات طلب استبدال لوحات المركبات عبر منصة أبشر

عاجل.. أهم 10..موعد صرف دعم حساب المواطن والإطاحة بـ 4 نساء

شرطة الجوف تضبط مواطنين لإتلافهما جهاز رصد آلي

النقل تحذر: غرامة 5 آلاف ريال وحجز المركبة في هذه الحالة

عاجل..تعليق الدراسة في الرياض.. غدا الأحد

تابعوا آخر أخبار تواصل على
whatsapp twitter nabd news
كلمات البحث
addtoany link whatsapp telegram twitter facebook

أخبار ذات صلة

أمطار المملكة 4:51 م السبت، 23 مارس 2024

القصيم تسجّل أعلى كمية.. "البيئة" ترصد اليوم هطول أمطار في 6 مناطق

أهم 10 12:02 ص الأربعاء، 20 مارس 2024

عاجل.. أهم 10..تحذيرات لسكان هذه المناطق والمرور السري يتعقب هؤلاء قبل الإفطار

أمطار حوطة بني تميم 8:24 م الإثنين، 18 مارس 2024

الأرصاد: أمطار غزيرة على محافظتي العيص وخيبر

مطار الملك خالد الدولي - تقلبات جوية 11:13 ص الإثنين، 18 مارس 2024

تنبيه عاجل من مطار الملك خالد للمسافرين بسبب التقلبات الجوية