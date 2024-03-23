تنبيه مهم من مطار الملك خالد إلى المسافرين

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دعا مطار الملك خالد الدولي بالرياض المسافرين للتواصل مع خطوط الطيران للتأكد من حالة الرحلات.

وقال المطار عبر حسابه بموقع "إكس": أعزاءنا المسافرين، نظرًا للظروف الجوية الحالية في العاصمة الرياض، يُرجى التواصل مع خطوط الطيران للتأكد من حالة الرحلة قبل توجهكم إلى مطار الملك خالد الدولي. نتمنى لكم رحلة آمنة".



تعليق الدراسة بالرياض:



وفي وقت سابق، قررت إدارة تعليم الرياض تحويل الدراسة الحضورية (عن بُعد) ليوم الأحد 14 رمضان 1445ه‍ـ عبر منصة مدرستي و منصة روضتي والمنصات المعتمدة لجميع الطلاب والطالبات ومنسوبي ومنسوبات المدارس من الهيئة التعليمية والإدارية.جاء هذا بناءً على التقارير الواردة من المركز الوطني للأرصاد، وحرصًا على سلامة الجميع.وقبل أيام، أعلنت الإدارة العامة للتعليم بمنطقة الرياض تحويل الدراسة (عن بُعد) عبر ‎منصة مدرستي ومنصة روضتي لجميع الطلاب والطالبات ومنسوبي ومنسوبات المدارس.وقالت "بناءً على التقارير الواردة من المركز الوطني للأرصاد، وحرصًا على سلامة الجميع؛ فقد تقرر تحويل الدراسة يوم الثلاثاء 9 رمضان 1445ه‍ـ (عن بُعد) عبر منصة مدرستي ومنصة روضتي لجميع الطلاب والطالبات ومنسوبي ومنسوبات المدارس بـ تعليم الرياض ومكاتب التعليم".