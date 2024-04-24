عاجل وبالخطوات.. طريقة إصدار التصاريح لحجاج الداخل 1445

تبدأ وزارة الحج والعمرة اعتبارًا من اليوم الأربعاء، إصدار تصاريح حجاج الداخل من المواطنين والمقيمين لموسم هذا العام 1445هـ.
وتصدر التصاريح عبر منصة "أبشر" وموقع الوزارة الإلكتروني.
وتستقبل طلبات الوزارة الراغبين في الحج من حجاج الداخل عبر المنصات الإلكترونية المخصصة لاستقبال طلبات حجاج الداخل أو عن طريق منصة "نُسك".
وحددت وزارة الحج والعمرة، موعد التقديم لحج عام 1445هـ، لمن لم يسبق له الحج، والذي يستمر إلى نهاية فترة التقديم بتاريخ 7-12-1445هـ حسب المقاعد المتاحة.
إصدار تصريح الحج 1445 عبر منصة أبشروفيما يلي خطوات إصدار تصريح الحج عبر منصة "أبشر":
- ادخل على منصة أبشر.
- اختر خدمة تصاريح الحج.
- أدخل رقم السجل المدني للحجاج، وتاريخ الميلاد.
- اضغط على (إصدار تصريح الحج).
- في حال أن المواطن هو نفسه الحاج، يمكنه مباشرة إصدار وطباعة تصريح الحج.
إصدار تصريح الحج 1445 عبر موقع وزارة الحج والعمرةوفيما يلي خطوات إصدار تصريح الحج عبر الموقع الإلكتروني لوزارة الحج والعمرة:
- الدخول على الموقع الرسمي لوزارة الحج والعمرة، واختيار علامة تبويب "المسار الإلكتروني للحجاج بالمملكة".
- اختيار خدمة الحجز.
- أدخل البيانات الشخصية، ومنها رقم الهوية، تاريخ الميلاد، رقم الجوال، الرمز المرئي.
- اضغط على أيقونة التالي، سيتم إرسال رمز تحقيق على رقم الجوال الذي تم تسجيله، قم بإدخاله.
- اضغط على التالي، ستظهر صفحة تبويب جديدة بها باقات متنوعة للحج، اختر المناسب منها، ثم حدد المدينة التي ستأتي منها.
- اضغط على التالي، سيطلب منك تحديد طريقة الدفع المناسبة من خلال حساب بنكي وإدخال البيانات، أو حسب ما يناسبك.
- اقرأ الشروط والأحكام الخاصة بسياسة إلغاء التسجيل، والاستقطاع بعد الإلغاء، ثم اضغط على احجز.
- اطبع طباعة تصريح الحج 1445.
شروط التسجيل لحج 1445تم وضع عدد من الشروط للتسجيل في موسم الحج الحالي، على النحو الآتي:
- أن يحمل الحاج بطاقة هوية وطنية سارية حتى انتهاء موسم الحج.
- بلوغ السن القانوني لاستخراج التصريح في التاريخ الهجري المحدد.
- الذين لم يسبق لهم الحج لهم الأولوية في التسجيل.
- الحصول على التطعيمات والأمصال الطبية ضد الأمراض الوبائية والموسمية المزمنة مثل الأنفلونزا والالتهاب السحائي.
والتحصينات اللازمة للراغبين في أداء الحج من داخل المملكة هذا العام -والتي يجب توثيقها في تطبيق "صحتي"- هي:
- جرعة واحدة من لقاح "كوفيد-19" المطور.
- جرعة واحدة من لقاح الإنفلونزا تكون أُعطيت خلال العام الجاري.
- جرعة واحدة من لقاح الحمى الشوكية وتكون قد أُعطيت خلال الخمس سنوات الماضية.
4 باقات لحجاج الداخلكشفت وزارة الحج والعمرة عن 4 باقات لحجاج الداخل، وهي:
- الباقة الأولى بسعر 10,366.10 ريال (مخيمات تم تطويرها لتقدم خدمة راقية وذات مستوى مريح للحاج).
- الباقة الثانية بسعر 8092.55 ريال (مخيمات الضيافة في مشعر منى).
- الباقة الثالثة بسعر 13,265.25 ريال (الأبراج الستة في منى ومتميزة بموقعها قرب جسر الجمرات).
- الباقة الرابعة بسعر 4099.75 ريال (تقدم خدمة للحاج ضمن النطاق الاقتصادي).
وجميع الأسعار شاملة لضريبة القيمة المضافة، ولا تشمل تكاليف المواصلات من وإلى مكة المكرمة (برًا أو جوًا).