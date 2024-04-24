عاجل وبالخطوات.. طريقة إصدار التصاريح لحجاج الداخل 1445

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تبدأ وزارة الحج والعمرة اعتبارًا من اليوم الأربعاء، إصدار تصاريح حجاج الداخل من المواطنين والمقيمين لموسم هذا العام 1445هـ.

وتصدر التصاريح عبر منصة "أبشر" وموقع الوزارة الإلكتروني.

وتستقبل طلبات الوزارة الراغبين في الحج من حجاج الداخل عبر المنصات الإلكترونية المخصصة لاستقبال طلبات حجاج الداخل أو عن طريق منصة "نُسك".

وحددت وزارة الحج والعمرة، موعد التقديم لحج عام 1445هـ، لمن لم يسبق له الحج، والذي يستمر إلى نهاية فترة التقديم بتاريخ 7-12-1445هـ حسب المقاعد المتاحة.





إصدار تصريح الحج 1445 عبر منصة أبشر



إصدار تصريح الحج 1445 عبر موقع وزارة الحج والعمرة



شروط التسجيل لحج 1445



4 باقات لحجاج الداخل

