عاجل.. غدًا بدء إصدار تصاريح حجاج الداخل لـ حج 1445

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تبدأ وزارة الحج والعمرة اعتبارًا من غدٍ الأربعاء إصدار تصاريح حجاج الداخل من المواطنين والمقيمين لموسم هذا العام 1445هـ.

وتصدر التصاريح عبر منصة "أبشر" وموقع الوزارة الإلكتروني.

وتستقبل طلبات الوزارة الراغبين في الحج من حجاج الداخل عبر المنصات الإلكترونية المخصصة لاستقبال طلبات حجاج الداخل أو عن طريق منصة "نُسك".



4 باقات لحجاج الداخل



وكشفت الوزارة عن 4 باقات لحجاج الداخل، وهي:الباقة الأولى بسعر 10,366.10 ريال (مخيمات تم تطويرها لتقدم خدمة راقية وذات مستوى مريح للحاج).الباقة الثانية بسعر 8092.55 ريال (مخيمات الضيافة في مشعر منى).الباقة الثالثة بسعر 13,265.25 ريال (الأبراج الستة في منى ومتميزة بموقعها قرب جسر الجمرات).الباقة الرابعة بسعر 4099.75 ريال (تقدم خدمة للحاج ضمن النطاق الاقتصادي).وجميع الأسعار شاملة لضريبة القيمة المضافة، ولا تشمل تكاليف المواصلات من وإلى مكة المكرمة (برًا أو جوًا).