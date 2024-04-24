الأربعاء، 15 شوال 1445 ، 24 أبريل 2024

أعلن معنا

اتصل بنا

تواصل على نبض
صحيفة تواصل الالكترونية

اليوم.. بدء إصدار تصاريح حجاج الداخل لـ حج 1445

الحج
حجاج
أ أ
addtoany link whatsapp telegram twitter facebook

تبدأ وزارة الحج والعمرة اعتبارًا من اليوم الأربعاء، إصدار تصاريح حجاج الداخل من المواطنين والمقيمين لموسم هذا العام 1445هـ.اضافة اعلان
وتصدر التصاريح عبر منصة "أبشر" وموقع الوزارة الإلكتروني.
وتستقبل طلبات الوزارة الراغبين في الحج من حجاج الداخل عبر المنصات الإلكترونية المخصصة لاستقبال طلبات حجاج الداخل أو عن طريق منصة "نُسك".
وحددت وزارة الحج والعمرة، موعد التقديم لحج عام 1445هـ، لمن لم يسبق له الحج، والذي يستمر إلى نهاية فترة التقديم بتاريخ 7-12-1445هـ حسب المقاعد المتاحة.

خطوات إصدار تصريح الحج 

وفيما يلي خطوات إصدار تصريح الحج عبر منصة "أبشر": 
ادخل على منصة أبشر
 اختر خدمة تصاريح الحج
أدخل رقم السجل المدني للحجاج، وتاريخ الميلاد
اضغط على (إصدار تصريح الحج)
في حال أن المواطن هو نفسه الحاج، يمكنه مباشرة إصدار وطباعة تصريح الحج.

4 باقات لحجاج الداخل

وكشفت الوزارة عن 4 باقات لحجاج الداخل، وهي: 
الباقة الأولى بسعر 10,366.10 ريال (مخيمات تم تطويرها لتقدم خدمة راقية وذات مستوى مريح للحاج).
الباقة الثانية بسعر 8092.55 ريال (مخيمات الضيافة في مشعر منى).
الباقة الثالثة بسعر 13,265.25 ريال (الأبراج الستة في منى ومتميزة بموقعها قرب جسر الجمرات).
الباقة الرابعة بسعر 4099.75 ريال (تقدم خدمة للحاج ضمن النطاق الاقتصادي).
وجميع الأسعار شاملة لضريبة القيمة المضافة، ولا تشمل تكاليف المواصلات من وإلى مكة المكرمة (برًا أو جوًا). 

اقرأ أيضا

إغلاق باب التقديم على النقل الداخلي للمعلمين.. في هذا الموعد

عاجل.. مصير الأيام الـ6 بعد تعديل موعد صرف رواتب المتقاعدين.. توضيح من "التأمينات"

أمطار الرياض.. شاهد لحظة فتح عبارات سد الحريق والسيول تصل المزارع

عاجل.. أمطار رعدية على جازان وعسير وهذه المناطق ورياح متربة بالشرقية والرياض

يريد نقل ملكية السيارة لابنته وعمرها 17 عاما.. المرور يعلق

تابعوا آخر أخبار تواصل على
whatsapp twitter nabd news
كلمات البحث
addtoany link whatsapp telegram twitter facebook

أخبار ذات صلة

اسكان الحجاج منى 5:00 م الثلاثاء، 23 أبريل 2024

عاجل.. غدًا بدء إصدار تصاريح حجاج الداخل لـ حج 1445

وزارة الحج والعمرة 8:00 م الأربعاء، 17 أبريل 2024

عاجل.. تنبيه مهم لحجاج الداخل: التقديم مستمر حتى هذا الموعد

العمرة 11:40 ص الثلاثاء، 16 أبريل 2024

أقصى مهلة لسريان صلاحية تأشيرة العمرة قبل موسم الحج

وزارة الحج والعمرة 12:13 ص الثلاثاء، 16 أبريل 2024

عاجل.. تنبيه مهم من الحج: صلاحية تأشيرة العمرة تنتهي في هذا الموعد