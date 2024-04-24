اليوم.. بدء إصدار تصاريح حجاج الداخل لـ حج 1445

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تبدأ وزارة الحج والعمرة اعتبارًا من اليوم الأربعاء، إصدار تصاريح حجاج الداخل من المواطنين والمقيمين لموسم هذا العام 1445هـ.

وتصدر التصاريح عبر منصة "أبشر" وموقع الوزارة الإلكتروني.

وتستقبل طلبات الوزارة الراغبين في الحج من حجاج الداخل عبر المنصات الإلكترونية المخصصة لاستقبال طلبات حجاج الداخل أو عن طريق منصة "نُسك".

وحددت وزارة الحج والعمرة، موعد التقديم لحج عام 1445هـ، لمن لم يسبق له الحج، والذي يستمر إلى نهاية فترة التقديم بتاريخ 7-12-1445هـ حسب المقاعد المتاحة.





خطوات إصدار تصريح الحج



4 باقات لحجاج الداخل



وفيما يلي خطوات إصدار تصريح الحج عبر منصة "أبشر":ادخل على منصة أبشراختر خدمة تصاريح الحجأدخل رقم السجل المدني للحجاج، وتاريخ الميلاداضغط على (إصدار تصريح الحج)في حال أن المواطن هو نفسه الحاج، يمكنه مباشرة إصدار وطباعة تصريح الحج.وكشفت الوزارة عن 4 باقات لحجاج الداخل، وهي:الباقة الأولى بسعر 10,366.10 ريال (مخيمات تم تطويرها لتقدم خدمة راقية وذات مستوى مريح للحاج).الباقة الثانية بسعر 8092.55 ريال (مخيمات الضيافة في مشعر منى).الباقة الثالثة بسعر 13,265.25 ريال (الأبراج الستة في منى ومتميزة بموقعها قرب جسر الجمرات).الباقة الرابعة بسعر 4099.75 ريال (تقدم خدمة للحاج ضمن النطاق الاقتصادي).وجميع الأسعار شاملة لضريبة القيمة المضافة، ولا تشمل تكاليف المواصلات من وإلى مكة المكرمة (برًا أو جوًا).