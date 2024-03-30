السبت، 20 رمضان 1445 ، 30 مارس 2024

أعلن معنا

اتصل بنا

تواصل على نبض
صحيفة تواصل الالكترونية

عاجل.. موعد إقامة صلاة التهجّد اليوم السبت بالمسجدين الحرام والنبوي

المسجد النبوي
المسجد النبوي
أ أ
addtoany link whatsapp telegram twitter facebook

حددت رئاسة الشؤون الدينية للحرمين، موعد صلاة التهجد في المسجد الحرام في الثلث الأخير من الليل، في العشر الأواخر من شهر رمضان المبارك، على أن يكون موعدها في المملكة بعد منتصف الليل بنحو نصف ساعة، لتكون الساعة 12:30 صباحًا تقريبًا.اضافة اعلان
ويؤم المصلين في صلاة التهجد في العشر الأواخر من شهر رمضان المبارك، 4 أئمة، وهم: الدكتور الشيخ عبدالرحمن السديس، الدكتور الشيخ عبدالله بن عواد الجهني، والشيخ بندر بن عبدالعزيز بليلة، والشيخ ماهر بن حمد المعيقلي.

 

موعد صلاة التهجد بالمسجد النبوي

كما أعلنت الهيئة العامة للعناية بشؤون المسجد النبوي عن موعد إقامة صلاة التهجد اليوم السبت عند الساعة 12:30 صباحاً.
 ‎وأكدت الهيئة جاهزيتها بشرياً وخدماتياً وتقنياً وميدانياً للعشر الأواخر، وفقاً لمحاور الخطة التشغيلية المتضمنة تكثيف الخدمات البشرية والتقنية في المسجد النبوي، برفع الطاقة الاستيعابية الكاملة والمحافظة على سلامة وصحة وأمن قاصدي المسجد النبوي.
 وتبدأ الهيئة بتنفيذ خطتها التشغيلية ‎للعشر الأواخر اعتباراً من اليوم السبت، وسط تكامل منظومة الخدمات المقدمة، وتسخير الإمكانات البشرية والآلية من أجل راحة قاصدي المسجد النبوي خلال الشهر الفضيل.


اقرأ أيضا

تحذير لـ "الدفاع المدني" من المجازفة بهذا الأمر أثناء هطول الأمطار

عاجل.. إنذار أحمر لـ8 صباحًا.. "الأرصاد" يحذر من ضباب وشبورة على مكة و3 مناطق

كسرت زجاج السيارات.. شاهد حجم كرات البرد وقوة الأمطار والعواصف بالطائف

لا يُصدق.. مشاهد حية لشوارع تبوك وحائل وقد تحولت لبحيرات من السيول

عاجل وبالتفاصيل.. امتيازات جديدة لذوي الإعاقة في كافة المجالات

تابعوا آخر أخبار تواصل على
whatsapp twitter nabd news
كلمات البحث
addtoany link whatsapp telegram twitter facebook

أخبار ذات صلة

أكبر سفرة رمضانية في مكة 1:37 م الإثنين، 25 مارس 2024

1200 صائم.. هكذا بدأت أكبر سفرة رمضانية في مكة (فيديو)

مساجد 2:43 ص الأحد، 10 مارس 2024

تهيئة 1903 مساجد وجوامع لشهر رمضان المبارك بالجوف

كدانة 8:41 م السبت، 09 مارس 2024

بأكثر من 2000 موقف للحافلات والسيارات.. "كدانة" تستعد لاستقبال المعتمرين والمصلين خلال شهر رمضان

طقس رمضان 7:02 م السبت، 09 مارس 2024

بالفيديو.. محلل الطقس "العقيل" يتوقع أجواء شهر رمضان لهذا العام