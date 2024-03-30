عاجل.. موعد إقامة صلاة التهجّد اليوم السبت بالمسجدين الحرام والنبوي

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حددت رئاسة الشؤون الدينية للحرمين، موعد صلاة التهجد في المسجد الحرام في الثلث الأخير من الليل، في العشر الأواخر من شهر رمضان المبارك، على أن يكون موعدها في المملكة بعد منتصف الليل بنحو نصف ساعة، لتكون الساعة 12:30 صباحًا تقريبًا.

ويؤم المصلين في صلاة التهجد في العشر الأواخر من شهر رمضان المبارك، 4 أئمة، وهم: الدكتور الشيخ عبدالرحمن السديس، الدكتور الشيخ عبدالله بن عواد الجهني، والشيخ بندر بن عبدالعزيز بليلة، والشيخ ماهر بن حمد المعيقلي.

موعد صلاة التهجد بالمسجد النبوي

كما أعلنت الهيئة العامة للعناية بشؤون المسجد النبوي عن موعد إقامة صلاة التهجد اليوم السبت عند الساعة 12:30 صباحاً.

‎وأكدت الهيئة جاهزيتها بشرياً وخدماتياً وتقنياً وميدانياً للعشر الأواخر، وفقاً لمحاور الخطة التشغيلية المتضمنة تكثيف الخدمات البشرية والتقنية في المسجد النبوي، برفع الطاقة الاستيعابية الكاملة والمحافظة على سلامة وصحة وأمن قاصدي المسجد النبوي.

وتبدأ الهيئة بتنفيذ خطتها التشغيلية ‎للعشر الأواخر اعتباراً من اليوم السبت، وسط تكامل منظومة الخدمات المقدمة، وتسخير الإمكانات البشرية والآلية من أجل راحة قاصدي المسجد النبوي خلال الشهر الفضيل.





